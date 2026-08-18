Si bien queda descartado que el próximo año habrá nuevos impuestos o aumentarlos por ser año electoral, se espera un mayor compromiso del gobierno federal con la consolidación fiscal, expresó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

“No esperaría más cambios este año. Hay una expectativa de que el gobierno pudiera aumentar los ingresos fiscales por medio de ampliar los impuestos, pero dudo mucho de que eso suceda en este año electoral” dijo el presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos, Víctor Manuel Herrera.

En conferencia de prensa mensual para presentar las expectativas económicas, reiteró que algo nuevo en materia impositiva a lo que tenemos quizá podría ser para el paquete económico del 2028.

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Pero consideró importante poner cuidado en el apalancamiento por la falta de avance de la actividad económica.

Lo anterior, expuso, porque nos está llevando a niveles que pueden comprometer el grado de inversión en el mediano plazo.

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En su opinión, primero se deberían tener medidas mucho más concretas para poder estimular el crecimiento porque con el 1% de ahora, aumenta el apalancamiento en 4 puntos.

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Por otro lado, recomendó avanzar en la consolidación fiscal, como lo han ponderado dos calificadoras al señalar que México va muy lento.

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“Deberíamos estar trabajando en un déficit menor a 4% y no podemos llegar ni siquiera a 4% este año, y con el crecimiento tan bajo que tenemos, obviamente es acelerar la contratación de la deuda”, explicó.

Indicó que esos son los dos temas medulares que debería contener el paquete económico: el primero, mucho más concreta la consolidación fiscal, y el segundo, programas para estimular el crecimiento.

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Se necesita algo más puntual, no algo general, porque, según el economista en jefe del IMEF, el Plan México, si bien es un “buen plan macro”, no tiene puntos tácticos ni objetivos cuantificables, lo que impide valorar el beneficio.

El presidente del Comité Técnico de Estudios Fiscales, Víctor Manuel Barajas, dijo que se ha mencionado que no habrá más ajustes a la Ley Aduanera, que tuvo cambios importantes recientemente.

“Se le va a dar más estabilidad, pero más allá de esa información no contamos con mayores datos en cuanto a lo que podamos ver en el paquete económico 2027”, comentó.

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Por su parte, la presidenta del IMEF, Gabriela Gutiérrez Mora, afirmó que el Mundial de Fútbol tuvo un impacto pasajero y marginal sobre la economía.

De ahí la importancia de la inversión en infraestructura, manifestó, al hacer un llamado a reactivar más recursos hacia ese sector a través de inversiones que tengan un efecto multiplicador y no en proyectos aparentemente vistosos que no aportan mucho a la economía y que pierden dinero.

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Mostró una de las mayores preocupaciones que tienen en el organismo en la parte de la aviación comercial en la Ciudad de México, ya que se perfila hacia un colapso en un par de años por la ausencia de una infraestructura aeroportuaria segura, suficiente, amplia, funcional y moderna.

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Mencionó los casos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Felipe Ángeles, pues juntos sencillamente no podrán satisfacer la mayor conectividad y crecimiento de pasajeros que se proyecta a futuro, advirtió.

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Estimo conveniente que en la discusión pública se tomen en cuenta las posturas del sector privado sobre infraestructura para un nuevo aeropuerto.

Hizo ver que, si bien no hay un espacio geográfico cercano para un proyecto tal, valdría la pena reexplorar a Texcoco para evaluar la viabilidad legal y del terreno.

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Sería un proyecto de largo plazo, reconoció, pero no iniciarlo a la brevedad implicará un serio obstáculo al crecimiento económico futuro, alertó.

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