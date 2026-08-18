En el corazón de la colonia Roma, una pequeña galería se convirtió en el lugar ideal para acoger la primera muestra pictórica de Víctor Gutiérrez Barreras, un artista de 9 años que reconoce en la pintura una forma única de expresión.

Desde los 5 años, el talento de Víctor para el dibujo y la pintura sorprendió a sus padres y maestros “Es un niño con mucho talento y desde que yo lo conocí me impactó”, mencionó Laura Elena, artista visual y maestra del pequeño.

Inspirado en la obra de grandes artistas como Van Gogh, Honoré Fragonard y Botticelli, el pequeño artista demostró una sensibilidad excepcional para reinterpretar las pinturas que más le impresionan de las distintas corrientes, citando algunos elementos para crear un mundo propio alrededor de ellos.

“Cuando no tenía nada que hacer, agarraba plumones y servilletas y me ponía a pintar”, explicó Víctor.

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Desde los 5 años, el talento de Víctor para el dibujo y la pintura sorprendió a sus padres y maestros. Foto: Especial

Todo parte de la imaginación y la curiosidad

De acuerdo con Laura Elena, su proceso artístico sale directamente de la curiosidad por aprender de la historia detrás de cada cuadro, las grandes ciudades y el mar para llevarlo a su pintura

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De esa inquietud por saber el origen de famosas pinturas, nació “Crazy Girl”, una obra inspirada por el “El nacimiento de Venus” de Botticelli, según cuenta su maestra, al estudiar el mito de Venus retrató a la diosa y la transportó a la ciudad, además incorporó la frase “I'm the best painter by mistake”, creando algo único.

Desde los 5 años, el talento de Víctor para el dibujo y la pintura sorprendió a sus padres y maestros. Foto: Especial

Una forma particular de observar el mundo

La muestra contó con la presencia de Silverio Orduña, curador del Museo de Arte Moderno, quién dirigió unas palabras acerca de la obra de Víctor “Al igual que Laura Elena, identifiqué en su obra una sensibilidad para apropiarse de cada obra que nos dice cómo él observa esas piezas”, dijo.

“En esta exposición podemos acercarnos a su manera de observar el mundo y el arte que le gusta, de detenerse en los detalles, en las texturas, en los colores y en las formas que encuentra a su alrededor para transformarlos en algo propio.” añadió.

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Víctor junto a Silverio Orduña, curador del Museo de Arte Moderno. Foto: Especial

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