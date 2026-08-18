Rodrigo Cachero compartió un post junto a la actriz Valentina Buzzurro, en la que refiere el gran placer que supone para él trabajar con ella, sin embargo, en las fotografías lucen muy cercanos y, aunque el director creativo, no refirió a que sostenga una relación con la joven, su hijo, Santiago Cachero lo confirmó, cuando comentó la frase "qué vivan los novios".

Fue a través de su cuenta de Instagram, que el director de telenovelas y también actor compartió dos fotografías y, un video, junto a Buzzurro, conocida por sus papeles en melodramas como "Vencer el desamor" y "Regalo de amor".

Cachero y la actriz aparecen en la playa, las fotografías fueron captadas en pleno crepúsculo y, en la descripción del post, el actor puntualizó el gran placer que le produce trabajar con Valentina, así como también exaltó algunas de sus cualidades como ser humano.

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"Simplemente, amo trabajar contigo y que me contagies con tu vibra y tu locura creativa todos los días; no cambies nunca tu manera de reír, de ser y de actuar. Te quiero mucho, Valentina".

Tanto las palabras de Cachero, como la cercanía física entre los dos, generó que colegas del actor mostraran su entusiasmo por un posible romance entre los dos, sin embargo, fue el primogénito del actor, Santiago, que tuvo junto a la actriz Larissa Mendizabal, quien confirmó que no se trataba sólo un post amistoso, cuando comentó "qué vivan los novios".

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Santiago, hijo de Larissa Mendizabal y Rodrigo Cachero. Foto: Instagram

Cabe destacar que, en 2023, el actor se separó de Adianez Hernández, su exesposa y madre de sus dos hijos menores, Ian y Kai, con quien había sostenido una relación de 11 años y, cinco de matrimonio, debido a que la conductora le fue infiel con quien era, la entonces pareja de Larissa, su primera exesposa, Augusto Bravo.

Tras el escándalo mediático que esto significó, Cachero se mostró muy afectado, al igual que Larissa pero, con el paso del tiempo, el actor concilió sus diferencias con Adianez, en búsqueda de sostener una relación cordial y de civilidad con la madre de sus menores hijos que, ahora, también es mamá de una pequeña niña, Lúa, hija de Bravo.

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