[Publicidad]
Emiratos Árabes Unidos suspendió todos los intercambios comerciales y financieros con Irán, anunció la diplomacia emiratí en X.
"A la luz de las escaladas regionales (...) se suspendieron hasta nuevo aviso todos los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Irán", declaró Afra Al Hameli, directora de comunicación del ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos.
Lee también Trump afirma que no hay conversaciones en curso con Irán; tampoco están previstas
El portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, "rechazó categóricamente la afirmación de Emiratos Árabes Unidos de que Irán había lanzado un misil hacia ese país", calificándola de perjudicial para la confianza regional y los esfuerzos de seguridad.
Chandler Britain Bradford es declarado culpable en EU por tráfico de armas; lo vinculan con cárteles mexicanos
desa
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
FMF homenajea a árbitras y árbitros que participaron en la Copa del Mundo 2026
Metrópoli
Alcaldes de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Cuajimalpa buscan tener facultades y recursos para mejorar escuelas; cada plantel necesita al menos 1.5 mdp
Mundo
Emiratos Árabes suspende intercambios comerciales y financieros con Irán; Teherán niega haber lanzado un misil contra ese país
Espectáculos
Hayden Panettiere padeció problemas de salud “muy graves” meses antes de su muerte
Showbiz
Kaia Gerber revela su extraño “exorcismo” de niña: usaron un didgeridoo sobre su cuerpo, ¿qué es?
Noticias
Melania Trump estaría molesta por la cercanía de Trump con su joven asesora Natalie Harp
Deportes
Mourinho vuelve al Real Madrid tras 13 años: “Es volver a casa”
Showbiz
Wisin anuncia la Universidad del Perreo: así será la nueva institución dedicada al reguetón