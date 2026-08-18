Emiratos Árabes Unidos suspendió todos los intercambios comerciales y financieros con Irán, anunció la diplomacia emiratí en X.

"A la luz de las escaladas regionales (...) se suspendieron hasta nuevo aviso todos los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Irán", declaró Afra Al Hameli, directora de comunicación del ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos.

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El portavoz del ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, "rechazó categóricamente la afirmación de Emiratos Árabes Unidos de que Irán había lanzado un misil hacia ese país", calificándola de perjudicial para la confianza regional y los esfuerzos de seguridad.

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