Estados Unidos ha deportado a migrantes mexicanos a Guatemala y Honduras, pese a que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha aceptado el regreso de todos sus ciudadanos, informó CBS News.

La cadena basó su reporte en fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quienes reportaron que las autoridades de inmigración estadounidenses han estado enviando a los deportados de México a Guatemala y Honduras, haciéndolos volar por territorio mexicano en lugar de devolverlos a su país de origen.

Según las fuentes se busca disuadir la inmigración ilegal procedente de México enviando a algunos de sus ciudadanos más al sur y más lejos de la frontera entre Estados Unidos y México.

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El reporte informa que las deportaciones llevan meses y han enviado a cientos de ciudadanos mexicanos a Honduras y Guatemala, aunque no se pudo precisar de inmediato la cifra exacta.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo a CBS News que "el gobierno de México acepta el retorno de todos sus nacionales. Por lo tanto, rechaza la deportación de ciudadanos mexicanos a terceros países y no tiene ningún acuerdo vigente en ese sentido".

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"México adopta consistentemente las medidas necesarias para garantizar el retorno seguro y digno de todos sus nacionales a territorio nacional".

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Un portavoz del DHS dijo que el gobierno de EU "está utilizando todas las opciones legales para llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia, tal como prometió el presidente Trump".

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