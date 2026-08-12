Tucson. Las autoridades de Estados Unidos en la frontera de Arizona con México hallaron en los primeros siete meses del año 73 cuerpos de inmigrantes muertos en el desierto, un 24% más que en el mismo periodo de 2025, en medio de las extremas temperaturas del verano.

La organización humanitaria Fronteras Compasivas detalló que se trata de 14 restos más que los 59 del año pasado por la misma época.

Los grupos migratorios fronterizos denuncian que el aumento obedece a la presión sobre los inmigrantes de larga data en el país que han sido deportados, que buscan alternativas más riesgosas para regresar debido a que ya tienen una vida establecida en Estados Unidos.

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"Las personas que están muriendo no son personas que están tratando de cruzar la frontera por primera vez, son migrantes que han sido deportados previamente y que están tratando de cruzar nuevamente a toda costa y reunirse nuevamente con sus familias", dijo a EFE Dora Rodríguez, activista y defensora de los migrantes, quien dirige un albergue en la frontera de Arizona.

La activista indicó que la administración de Donald Trump actualmente está arrestando y deportando a migrantes que tienen muchos años viviendo en Estados Unidos de forma irregular, algunos de ellos con casas, negocios propios, los cuales buscan la ayuda de traficantes para regresar.

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"A diferencia de antes, los migrantes ya no buscan a la Patrulla Fronteriza para entregarse y ser procesados; volvimos a lo de antes, buscan cruzar por los lados más apartados y no ser detectados, lugares más peligrosos, donde corren un mayor peligro", explicó.

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Solamente durante el pasado mes de julio las autoridades recuperaron 19 cuerpos de migrantes en el desierto cuando las temperaturas superan fácilmente los 110 grados Fahrenheit (43 centígrados) en varias regiones.

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"Inclusive hemos visto abuelos que están dispuestos a intentar cruzar de regreso a pesar del gran riesgo", dijo la activista.

Explicó que, debido a que México sigue aceptando migrantes de otros países que están siendo deportados de Estados Unidos, estos intentan regresar de nuevo con sus familiares en cruces irregulares que a veces terminan con sus vidas.

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Las cifras de Fronteras Compasivas están basadas en reportes de la Oficina del Médico Forense del Condado Pima, que recibe los cuerpos de los migrantes que son encontrados en la frontera de Arizona.

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