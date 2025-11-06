Más Información

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra Abuso Sexual tras acoso a Sheinbaum; mexicanas no están solas, asegura

Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

Hallan 40 bultos de cocaína en costas de Michoacán; aseguran alrededor de 2.5 toneladas de esta droga a la deriva

NFL: Muere jugador de los Cowboys de Dallas; Marshawn Kneeland tenía solo 24 años

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

El AIFA no levanta el vuelo; pierde pasajeros

Prevén derrama económica de 200 mil mdp por el Buen Fin 2025; Lotería Nacional emitirá billete conmemorativo por su 15 aniversario

Cámara de Diputados aprueba en lo particular el Presupuesto 2026 con reasignaciones y lo turna al Ejecutivo

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Aplicarán vacunas contra la influenza, Covid-19, neumococo y sarampión; instalan Mega Centro en el Estadio Olímpico Universitario

Sismos en México; reportan temblores en Oaxaca, Veracruz y Baja California Sur hoy, jueves 6 de noviembre

Miami.- Los cruces irregulares en la registraron en octubre, inicio del año fiscal 2026, un descenso del 79% respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar un mínimo histórico de 30.651, afirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, en inglés).

Los encuentros de migrantes son también un 29% menos que el anterior récord bajo para un octubre, de 43.010 en el año fiscal 2012, sostuvo el reporte de la CBP, que atribuyó el descenso a las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Se hizo historia: los menores cruces fronterizos en octubre en la historia y el sexto mes consecutivo de cero liberaciones (de migrantes). Esta es la frontera más segura que jamás haya habido", aseguró Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

El ejército de Estados Unidos vigila la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso con vehículos blindados. Foto: Christian Torres / AFP
"La cifra más baja de los últimos 55 años"

El gobierno estadounidense ha detenido a 106 mil 134 migrantes en su frontera sur desde el comienzo en enero de la segunda presidencia de Trump hasta octubre, menos que la media mensual de 155.485 encuentros de la Administración de Joe Biden (2021-2025), sostuvo el DHS.

Esto ha llevado a 258 el promedio diario de aprehensiones migratorias, menos de 11 por hora, inferior en un 95 % a la gestión de Biden, aseveró el informe.

Las cifras de octubre trascienden tras reportarse 237 mil 565 encuentros de migrantes en la frontera durante el año fiscal de 2025, entre octubre de 2024 y septiembre pasado, lo que implica "la cifra más baja de los últimos 55 años", según el DHS, además de una caída del 87% ante el promedio de los cuatro años fiscales anteriores.

"No estamos relajándonos, estamos pugnando incluso más fuerte", avisó ahora Rodney Scott, comisionado del CBP.

Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump fue "cerrar" la frontera con México a la migración irregular, al considerarla una "invasión", además de restringir el asilo y desplegar Fuerzas Armadas.

mcc

