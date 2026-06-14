Filadelfia.— Sin margen para algún cambio de rumbo, Ecuador se estrena en el Mundial frente a Costa de Marfil con un doble propósito: mantener su invicto de 19 partidos y recuperar la pólvora, un ingrediente clave para respaldar su férrea defensa.

La Tricolor comenzará a participar en su quinta Copa del Mundo, todas en este siglo, esperanzada en que su goleador histórico, el inoxidable Enner Valencia, jugador del Pachuca, esté tan fino como en Brasil 2014 y Qatar 2022, donde anotó seis de los siete goles ecuatorianos.

Los deseos de que Superman teja un nuevo romance con las redes rivales, a los 36 años, no son en vano, pues el equipo que dirige el argentino Sebastián Beccacece sufrió como pocos para marcar goles en la eliminatoria sudamericana.

Ecuador clasificó en la segunda posición, por detrás de Argentina, gracias a una defensa muy sólida que sólo recibió cinco goles en 18 partidos y que compensó el peor registro ofensivo de las seis selecciones de Sudamérica clasificadas a la cita en Norteamérica, con 14 dianas, las mismas de Paraguay.

Sus luces y sombras serán puestas a prueba por Costa de Marfil en Filadelfia, en el juego que cerrará la primera jornada del grupo E. Alemania y Curazao inaugurarán la zona más temprano, en Houston.

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