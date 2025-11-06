Más Información

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra Abuso Sexual tras acoso a Sheinbaum; mexicanas no están solas, asegura

La mañanera de Sheinbaum, 6 de noviembre, minuto a minuto

Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

El AIFA no levanta el vuelo; pierde pasajeros

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

Prevén derrama económica de 200 mil mdp por el Buen Fin 2025; Lotería Nacional emitirá billete conmemorativo por su 15 aniversario

Cámara de Diputados aprueba en lo particular el Presupuesto 2026 con reasignaciones y lo turna al Ejecutivo

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Gilberto Bátiz asume presidencia del Tribunal Electoral; presenta los ejes de su mandato

Sismos en México; reportan temblores en Oaxaca, Veracruz y Baja California Sur hoy, jueves 6 de noviembre

Heladas llegan a México; pronostican temperaturas mínimas de -10 grados en estos estados

"Hemos fracasado" en el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius (°C) respecto a la era preindustrial, lamentó el secretario general de la , António Guterres, en la cumbre de líderes previa a la COP30 en la ciudad brasileña de Belém.

Guterres dijo que décadas de retraso y negación condujeron a que se haya "fallado en asegurar que nos mantengamos por debajo de 1.5 grados", el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París.

"Esto es un fracaso moral y una negligencia mortal", dijo, y agregó que el mundo aún puede minimizar los daños si acelera acciones como la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

Torres de una planta química en Tianjin, China. Foto: EFE/Ryan Tong
Torres de una planta química en Tianjin, China. Foto: EFE/Ryan Tong
