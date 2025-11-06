Más Información
"Hemos fracasado" en el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius (°C) respecto a la era preindustrial, lamentó el secretario general de la ONU, António Guterres, en la cumbre de líderes previa a la COP30 en la ciudad brasileña de Belém.
Guterres dijo que décadas de retraso y negación condujeron a que se haya "fallado en asegurar que nos mantengamos por debajo de 1.5 grados", el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París.
"Esto es un fracaso moral y una negligencia mortal", dijo, y agregó que el mundo aún puede minimizar los daños si acelera acciones como la eliminación gradual de los combustibles fósiles.
