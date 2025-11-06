La cumbre climática COP30 de Brasil representa un momento crucial para el planeta que requiere "valentía" y compromiso por parte de todas las naciones, dijo el príncipe Guillermo (William) de Inglaterra ante líderes mundiales reunidos previo a esa cita.

"Nos reunimos hoy aquí, en el corazón de la Amazonía, en un momento crucial de la historia de la humanidad. Un momento que exige valentía, cooperación y un compromiso inquebrantable con el futuro de nuestro planeta", afirmó el dignatario británico en la ciudad brasileña de Belém.

