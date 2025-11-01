Más Información
Chocan 2 aviones en aeropuerto de Nueva York ante escasez de controladores en EU por el cierre de gobierno
Con lectura de autoras mexicanas, feministas protestan contra visita de Paco Ignacio Taibo II a Chiapas
Simón Levy llama a hotel en Lisboa y niega haber estado allí; pide que llamen si quieren verificarlo
Estados Unidos no enviará a ningún alto funcionario a la COP30, la cumbre climática que se celebrará a partir del 10 de noviembre en Brasil, informó la Casa Blanca, mientras el presidente Donald Trump se centra en impulsar la industria de los combustibles fósiles.
"Estados Unidos no enviará a ningún representante de alto nivel a la COP30", declaró un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.
"El presidente está dialogando directamente con líderes de todo el mundo sobre temas energéticos, como se puede apreciar en los históricos acuerdos comerciales y de paz, que tienen un foco significativo en las alianzas energéticas", dijo.
Lee también Cambio climático no terminará con la humanidad, dice Bill Gates
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]