Más Información

Adán y Lastra favorecieron a hermano de Bermúdez

Adán y Lastra favorecieron a hermano de Bermúdez

El primer ministro de Canadá dice que pidió perdón a Trump por anuncio contra los aranceles

El primer ministro de Canadá dice que pidió perdón a Trump por anuncio contra los aranceles

¿Cuáles serán los nuevos costos del pasaje en la Ciudad de México?, conócelos aquí

¿Cuáles serán los nuevos costos del pasaje en la Ciudad de México?, conócelos aquí

¿Quién es El Apá y qué tuvo que ver en la muerte de “B-King” y “DJ Regio Clown”?

¿Quién es El Apá y qué tuvo que ver en la muerte de “B-King” y “DJ Regio Clown”?

Chocan 2 aviones en aeropuerto de Nueva York ante escasez de controladores en EU por el cierre de gobierno

Chocan 2 aviones en aeropuerto de Nueva York ante escasez de controladores en EU por el cierre de gobierno

Detienen a seis policías estatales por presuntos nexos con La Barredora

Detienen a seis policías estatales por presuntos nexos con La Barredora

Con lectura de autoras mexicanas, feministas protestan contra visita de Paco Ignacio Taibo II a Chiapas

Con lectura de autoras mexicanas, feministas protestan contra visita de Paco Ignacio Taibo II a Chiapas

“Los tratamos con respeto y cariño para que se vayan en paz”

“Los tratamos con respeto y cariño para que se vayan en paz”

Piden en escuelas que se reconozca a familias diversas

Piden en escuelas que se reconozca a familias diversas

Simón Levy llama a hotel en Lisboa y niega haber estado allí; pide que llamen si quieren verificarlo

Simón Levy llama a hotel en Lisboa y niega haber estado allí; pide que llamen si quieren verificarlo

Gobierno de CDMX aprueba aumento del pasaje de transporte un peso con 50 centavos

Gobierno de CDMX aprueba aumento del pasaje de transporte un peso con 50 centavos

Rescate de 80 niñas y adolescentes de "Casa de las Mercedes" fue en ambas sedes de la institución en alcaldía Cuauhtémoc

Rescate de 80 niñas y adolescentes de "Casa de las Mercedes" fue en ambas sedes de la institución en alcaldía Cuauhtémoc

Estados Unidos no enviará a ningún alto funcionario a la , la cumbre climática que se celebrará a partir del 10 de noviembre en Brasil, informó la Casa Blanca, mientras el presidente Donald Trump se centra en impulsar la industria de los combustibles fósiles.

"Estados Unidos no enviará a ningún representante de alto nivel a la COP30", declaró un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

"El presidente está dialogando directamente con líderes de todo el mundo sobre temas energéticos, como se puede apreciar en los históricos acuerdos comerciales y de paz, que tienen un foco significativo en las alianzas energéticas", dijo.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda