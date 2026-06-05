Culiacán, Sin. - La misión de la Iglesia católica es promover la paz y la fraternidad, sin inmiscuirse como en actos políticos o asumir el papel de un juez ante los acontecimientos y acusaciones contra las autoridades estatales, municipales y exfuncionarios, dijo el obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñonez.

En un encuentro con los medios de comunicación para agradecerles por su apertura a la divulgación de los mensajes e iniciativas pastorales de la Iglesia católica, señaló que compete a la autoridad civil y judicial investigar los casos y resolver en el marco de la ley.

Puntualizó que las figuras políticas y exfuncionarios que han sido señalados de presuntos delitos tienen todo el derecho a defenderse ante las diversas instancias para demostrar su inocencia y la autoridad tendrá que evaluar lo que corresponde.

Monseñor Herrera Quiñonez admitió que preocupa el clima de inseguridad y violencia que se vive, por lo que reconoció la labor de los periodistas que, bajo este contexto que se tiene, cumplen con su labor de informar a la sociedad.

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Indicó que la misión de la iglesia es llevar un mensaje de esperanza y tranquilidad a sus feligreses, sin inmiscuirse en los temas políticos, ni pretender convertirse en un juez para emitir sanciones, ya que esa tarea le corresponde a las autoridades civiles.

"La misión de la Iglesia católica es promover la paz y la fraternidad, sin inmiscuirse en actos políticos", dijo el obispo de la Diócesis de Culiacán. | Foto: Especial.

También externó que, pese al clima de intranquilidad y violencia que se presenta, los servicios eclesiásticos se mantienen en todos los templos católicos, sin que se tengan reportes de incidentes con los clérigos que acuden a las comunidades rurales.

Observó que, como parte de los operativos que ejercen las autoridades, elementos federales mantienen rondines, sobre todo en fechas importantes, cerca de las parroquias, como medidas preventivas.

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En su encuentro con los trabajadores de los diversos medios de comunicación, el Obispo de la Diócesis de Culiacán valoró en forma profunda el esfuerzo, no siempre fácil, de ejercer el periodismo en medio de un contexto marcado muy fuerte por la violencia.

Alabó la actividad profesional de los comunicadores que, no en pocas veces, en intensas y largas jornadas de trabajo, con horarios impredecibles, presiones, cansancio y con riesgos, cumplen con su misión de informar a los ciudadanos lo que sucede.

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JACL/cr