Culiacán, Sin.- Durante el aseguramiento de trece armas automáticas, un aditamento lanza granadas modificado tipo 203, veintiséis cargadores abastecidos, tres chalecos tácticos con placas balísticas, en la colonia Emiliano Zapata, municipio de Escuinapa, las autoridades federales y estatales fueron atacados con drones.

Ante la agresión con explosivos, lanzados desde drones contra las autoridades federales y estatales que resguardaban el inmueble con lo asegurado, fue necesario que se solicitaran apoyo para trasladar en un avión de la Fuerza Área Mexicana las armas y cargadores.

El personal del grupo interinstitucional, al incorporase a la carretera luego de retirarse del inmueble donde aseguraron las armas, cargadores, cartuchos y otros objetos, volvieron a ser atacados con explosivos lanzados desde drones, lo que ocasionó daños a una de las unidades móviles oficiales. No hubo personal lesionado.

Tras los ataques con drones, no se reportó personal herido. Foto: Especial

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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, en otro operativo por dicha colonia, en el municipio sureño, observaron a civiles armados, los cuales al notar su presencia de introdujeron a un domicilio por lo que fueron seguidos, pero estos lograron huir brincándose las bardas.

En el inmueble se encontró una ametralladora MCR, cuatro escopetas, tres fusiles AK-47, un fusil FN SCAR, un fusil Saiga-12, un fusil Panther. Otro GLR-16, un aditamento lanzagranadas modificado tipo M203, calibre 40mm.

También, se encontraron 408 cartuchos útiles de diversos calibres, ocho cargadores de disco, otros 18 de diversos calibres, tres chalecos tácticos con placas balísticas, dieciséis baterías para radio portátil, un multicargador para baterías de radio

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