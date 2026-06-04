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Autoridades educativas y de protección civil determinaron suspender las actividades escolares este viernes en 90 municipios ante el pronóstico de intensas lluvias.
La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informó que la medida se aplicará en las sierras Norte, Nororiental y Negra.
La suspensión de clases presenciales será en 6 mil 393 instituciones educativas para 569 mil 344 alumnos, los cuales son atendidos por 29 mil 825 docentes.
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Y es que de acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, el alertamiento meteorológico provocará en estas regiones lluvias muy fuertes.
La medida busca salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar de las instituciones de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria), media superior y superior.
Las autoridades determinaron que las y los estudiantes recibirán el servicio educativo a distancia con apoyo de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.
Los municipios de la Sierra Norte son:
- Ahuacatlán
- Ahuazotepec
- Amixtlán
- Aquixtla
- Camocuautla
- Coatepec
- Cuautempan
- Chiconcuautla
- Chignahuapan
- Honey
- Francisco Z. Mena
- Hermenegildo Galeana
- Huauchinango
- Huitzilan de Serdán
- Ixtacamaxtitlán
- Jalpan
- Jopala
- Juan Galindo
- Naupan
- Pahuatlán
- Pantepec
- San Felipe Tepatlán
- Tepango de Rodríguez
- Tepetzintla
- Tetela de Ocampo
- Tlacuilotepec
- Tlaola
- Tlapacoya
- Tlaxco
- Venustiano Carranza
- Xicotepec
- Xochiapulco
- Xochitlán de Vicente Suárez
- Zacatlán
- Zapotitlán de Méndez
- Zautla
- Zihuateutla
- Zongozotla.
Los municipios de la Sierra Nororiental son:
- Acateno
- Atempan
- Ayotoxco de Guerrero
- Caxhuacan
- Cuetzalan del Progreso
- Cuyoaco
- Chignautla
- Huehuetla
- Hueyapan
- Hueytamalco
- Hueytlalpan
- Atlequizayan
- Ixtepec
- Jonotla
- Nauzontla
- Olintla
- Tenampulco
- Teteles de Ávila Castillo
- Teziutlán
- Tlatlauquitepec
- Tuzamapan de Galeana
- Xiutetelco
- Yaonáhuac
- Zacapoaxtla
- Zaragoza
- Zoquiapan
Los municipios de la Sierra Negra son:
- Ajalpan
- Altepexi
- Atexcal
- Caltepec
- Chapulco
- Coxcatlán
- Coyomeapan
- Coyotepec
- Eloxochitlán
- Ixcaquixtla
- Juan N. Méndez
- Molcaxac
- Nicolás Bravo
- San Antonio Cañada
- San Gabriel Chilac
- San José Miahuatlán
- San Sebastián Tlacotepec
- Santiago Miahuatlán
- Tehuacán
- Tepanco de López
- Tlacotepec de Benito Juárez
- Vicente Guerrero
- Xochitlán Todos Santos
- Zapotitlán
- Zinacatepec
- Zoquitlán
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