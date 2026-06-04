Autoridades educativas y de protección civil determinaron suspender las actividades escolares este viernes en 90 municipios ante el pronóstico de intensas lluvias.

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informó que la medida se aplicará en las sierras Norte, Nororiental y Negra.

La suspensión de clases presenciales será en 6 mil 393 instituciones educativas para 569 mil 344 alumnos, los cuales son atendidos por 29 mil 825 docentes.

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Y es que de acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, el alertamiento meteorológico provocará en estas regiones lluvias muy fuertes.

La medida busca salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar de las instituciones de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria), media superior y superior.

Las autoridades determinaron que las y los estudiantes recibirán el servicio educativo a distancia con apoyo de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

Los municipios de la Sierra Norte son:

Ahuacatlán

Ahuazotepec

Amixtlán

Aquixtla

Camocuautla

Coatepec

Cuautempan

Chiconcuautla

Chignahuapan

Honey

Francisco Z. Mena

Hermenegildo Galeana

Huauchinango

Huitzilan de Serdán

Ixtacamaxtitlán

Jalpan

Jopala

Juan Galindo

Naupan

Pahuatlán

Pantepec

San Felipe Tepatlán

Tepango de Rodríguez

Tepetzintla

Tetela de Ocampo

Tlacuilotepec

Tlaola

Tlapacoya

Tlaxco

Venustiano Carranza

Xicotepec

Xochiapulco

Xochitlán de Vicente Suárez

Zacatlán

Zapotitlán de Méndez

Zautla

Zihuateutla

Zongozotla.

Los municipios de la Sierra Nororiental son:

Acateno

Atempan

Ayotoxco de Guerrero

Caxhuacan

Cuetzalan del Progreso

Cuyoaco

Chignautla

Huehuetla

Hueyapan

Hueytamalco

Hueytlalpan

Atlequizayan

Ixtepec

Jonotla

Nauzontla

Olintla

Tenampulco

Teteles de Ávila Castillo

Teziutlán

Tlatlauquitepec

Tuzamapan de Galeana

Xiutetelco

Yaonáhuac

Zacapoaxtla

Zaragoza

Zoquiapan

Los municipios de la Sierra Negra son:

Ajalpan

Altepexi

Atexcal

Caltepec

Chapulco

Coxcatlán

Coyomeapan

Coyotepec

Eloxochitlán

Ixcaquixtla

Juan N. Méndez

Molcaxac

Nicolás Bravo

San Antonio Cañada

San Gabriel Chilac

San José Miahuatlán

San Sebastián Tlacotepec

Santiago Miahuatlán

Tehuacán

Tepanco de López

Tlacotepec de Benito Juárez

Vicente Guerrero

Xochitlán Todos Santos

Zapotitlán

Zinacatepec

Zoquitlán