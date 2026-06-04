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Culiacán. - En cuatro fechas distintas del calendario de juegos del Mundial de Fútbol en los municipios de Culiacán, El Fuerte, Mocorito y Mazatlán, se colocarán pantallas gigantes para que los ciudadanos disfruten de los encuentros deportivos y posteriormente gocen actividades culturales y espectáculos.
Las fuerzas federales, estatales y municipales definen un operativo especial de seguridad y vigilancia en estos cuatro municipios, denominado “La Fiesta del Mundial”, a fin de brindar tranquilidad para todas las personas que decidan presenciar los encuentros de fútbol que serán transmitidos en pantallas gigantes.
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En reunión con autoridades municipales y de la Secretaría de Turismo del Estado se informó que adicional a la trasmisión de los juegos del mundial se ofrecerán conciertos, actividades recreativas, culturales y otros eventos, a fin de promover las visitas.
La trasmisión del juego inaugural de la selección Mexicana contra Sudáfrica, a las doce del día hora del centro, tendrá lugar en pantallas gigantes que serán ubicadas en la cabecera municipal de Mocorito y al término del encuentro se tendrá un concierto y se desarrollarán actividades culturales y deportivas.
El día 13 de junio, en la ciudad de Mazatlán, se colocarán pantallas y se transmitirá sólo uno de los tres partidos programados ese día, en el que se espera una afluencia de 10 mil espectadores, los cuales al término del juego presenciarán una exhibición del juego prehispánico del Ulama y un espectáculo de drones.
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La mañana del domingo 14 de junio, en el Parque Acuático de Tres Ríos, se transmitirán en vivo los cuatro partidos programados, entre ellos el de Alemania contra Curazao, y se celebrará una convivencia infantil.
En el municipio del Fuerte, adicional a la trasmisión del encuentro entre la Selección Mexicana y la República de Japón, a celebrarse en la sede de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las ocho de la noche, se desarrollarán actividades culturales y deportivas.
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