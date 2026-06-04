A una semana de la llegada de millones de turistas a México para asistir a partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), informó que se instalarán brigadas, medidas sanitarias y atención médica para todos los visitantes.

“Tenemos los insumos necesarios para cada uno de ellos y estamos teniendo reuniones semanales antes de que empiece la Copa Mundial, va a haber puestos las 24 horas, los siete días de la semana durante todo el evento y habrá atención médica para cualquiera que lo requiera. Y yendo en el espectro, desde una diarrea hasta un accidente, se ha tenido en cuenta todas las posibilidades de lo que pueda ocurrir”, aseguró.

Durante la conferencia matutina de este jueves 4 de junio, el funcionario expresó que lo ideal es que cada visitante llegue a México con todas sus vacunas aplicadas, especialmente de sarampión. Aunque precisó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) instalarán una red para la atención médica.

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David Kershenobich, secretario de Salud, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum (04/06/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Desde enero venimos trabajando en las medidas sanitarias y la atención médica. Hay toda una red en la que se incluye el IMSS, el IMSS-Bienestar, el ISSSTE, no nada más en donde ocurren los partidos, sino en toda la República y tenemos brigadas en cada uno de ellos y tenemos atención telefónica en el 911 las 24 horas del día. Están distribuidos por 24 horas, los siete días de la semana, los grupos para atender cualquier emergencia”, explicó.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que cada mes llegan millones de turistas al país, por lo que no hay algo particular de qué preocuparse a menos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emita una alerta por un virus o enfermedad como en el caso del ébola.

“Sí van a venir más personas, qué bueno y ahí están todas las medidas preventivas que se requieren. Entonces, no hay, digamos, algo particular de qué preocuparse, (...) qué bueno, que vengan muchísimos turistas a México y que conozcan México”, expresó la Jefa del Ejecutivo.

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