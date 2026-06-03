Sobrepeso y obesidad, hipertensión y diabetes son los principales padecimientos que detectan y atienden las autoridades en los hogares capitalinos a través de la estrategia de Agentes de Transformación en Salud en la que brigadas recorren las colonias de la Ciudad de México para acercar planes alimentarios y de activación, además de hacer chequeos y detectar de forma oportuna diversas enfermedades.

Así lo explicó la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, quien detalló que también se han detectado casos de ansiedad y depresión mediante estas jornadas.

“Tenemos alrededor de 700 agentes de la transformación en salud que visitan los hogares, tenemos en todas las alcaldías diferentes colonias; van y hacen una historia clínica, un diagnóstico familiar de cuestiones que tienen que ver con la prevención, la promoción de salud, las costumbres, los hábitos que tienen los miembros de la familia, con la idea de hacer un plan de salud”, dijo.

A la fecha, un total de 88 mil 226 capitalinos han sido atendidos y reciben seguimiento por diferentes padecimientos y enfermedades en sus domicilios como parte del programa que desde 2025 ha recorrido 37 colonias de la capital.

“La razón por la que hicimos esta estrategia es para atender estas tres causas que además tienen mucho que ver con nuestros hábitos alimenticios, activación física, descanso, estrés, es lo que estamos encontrando en estas visitas a las casas y a las familias”, expuso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la secretaria apuntó que se trata de una estrategia “a largo plazo” por lo que consideró que será “en un tiempo razonable” cuando se vean cambios importantes en las familias a las que se les da seguimiento, sobre todo respecto a su alimentación y práctica de ejercicio, hábitos que ayudan a combatir esos tres padecimientos tan frecuentes.

“Hay dos niveles: uno es este a nivel familiar, el otro es a nivel de hablar de salud pública, autocuidado, de hacer conciencia de la importancia de cambiar estos hábitos. Nosotros sabemos que en un tiempo, no corto, pero sí va a cambiar la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, que va a cambiar el tema de hipertensión y de la diabetes”, subrayó.

Gasman destacó que este programa permite trabajar de forma cercana a la gente, además de darle seguimiento.

“Esta forma de trabajar cercana a las familias, hablando con ellos, regresando, viendo cómo van con su plan alimentario, cómo van con su plan de activación. También acercando posibilidades reales para que hagan ejercicio a través de las Utopías o de la rehabilitación de los parques”, precisó.

Agregó que la idea es tener el diagnóstico del nivel de salud de las familias y regresar con un plan de salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.