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La Ciudad de México recibirá la inauguración de la Copa del Mundo 2026, con el pronóstico de fuertes lluvias, caída de granizo y actividad eléctrica.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó a la población por un temporal de lluvias que tendrá presencia en la CDMX a partir de este jueves 4 de junio y se extenderá hasta el próximo viernes 12 de junio, un día después de la inauguración de la justa deportiva.
Durante estos días, las temperaturas máximas rondarán entre los 22° y 25° Celsius, y se espera que haya lluvias de fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora.
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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población retirar basura de coladeras, evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como como evitar refugiarse bajo árboles o estructuras; y portar impermeable o paraguas.
A lo largo de estos días, los pronósticos indican que las lluvias serán sobre todo por las tardes, con probabilidades de entre 60 y 70%, mientras que en las mañanas y hasta las 15:00 horas las probabilidades bajan, al 10 y 20%, adelantó en días recientes la titular de la SGIRPC.
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