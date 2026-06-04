Zacatecas.- En Zacatecas ha causado asombro la detención de José Pablo “N”, quien actualmente ostenta el cargo de presidente del Colegio de Abogados Postulantes de Zacatecas, a quien se le imputa probable responsabilidad en el delito de fraude.

Esta detención fue confirmada a través de un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, donde se precisa que la detención se deriva de una denuncia interpuesta ante la Unidad Especializada en Delitos de Fraude, y se precisa que en dicha investigación hay “cuatro víctimas que sufrieron una afectación patrimonial que rebasa los 888 mil pesos de manera global, esto, tras adquirir terrenos y casas en un fraccionamiento inexistente en la capital del estado”.

Lee también Pelea entre derechohabiente y trabajadora del IMSS en San Luis Potosí se vuelve viral; Clínica 47 inicia investigación interna

Se especifica que debido a que “el imputado no compareció a la citación del órgano jurisdiccional , la autoridad judicial lo declaró sustraído de la acción de la justicia y libró el mandamiento judicial correspondiente”.

Por esta razón, la tarde de ayer miércoles, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Zacatecas cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Pablo “N”.

El comunicado de la Fiscalía zacatecana enfatiza que “la presente investigación es completamente ajena a las actividades formales del Colegio de Abogados Postulantes del Estado de Zacatecas”.