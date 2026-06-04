Una nueva polémica envuelve al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, luego de que a través de redes sociales comenzó a circular un video donde se observa una confrontación física entre una derechohabiente y una trabajadora administrativa de una clínica de la institución.

De acuerdo con las imágenes difundidas, los hechos habrían ocurrido en la Clínica 47 del IMSS.

En el video se observa cómo una mujer que acudía a consulta médica protagoniza una discusión con una secretaria del área de atención, situación que escala hasta llegar a empujones, golpes y patadas entre ambas.

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Durante el altercado, la derechohabiente reclama presuntamente falta de atención médica, mientras que la trabajadora también responde de manera agresiva, generándose una pelea frente a otras personas que se encontraban en el lugar.

Tras varios segundos de confrontación, otra empleada interviene para intentar atender a la usuaria y calmar la situación.

Sin embargo, la mujer abandona posteriormente las instalaciones visiblemente molesta, lanzando insultos y amenazas contra la trabajadora con la que había sostenido el enfrentamiento.

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Este hecho se suma a otro episodio de violencia ocurrido recientemente en una unidad del IMSS en San Luis Potosí.

El pasado 18 de mayo, en la Clínica 7, una asistente médica fue presuntamente amenazada de muerte por un hombre que acudió a las instalaciones y que, además de insultarla, arrojó un teclado contra ella tras una discusión relacionada con la atención de un paciente.

#EnVideo ⚠️ ¡Otro escándalo en el IMSS! Derechohabiente y trabajadora se agarran a golpes en la Clínica 47 de San Luis Potosí 🫨https://t.co/GBhRBJmjte pic.twitter.com/xpZBzhnJbk — El Universal San Luis Potosí (@ElUniversal_SLP) June 4, 2026

IMSS San Luis Potosí se pronuncia por pelea en clínica

La institución manifestó su rechazo a cualquier conducta que implique agresiones o acciones que vulneren la integridad física y emocional de las personas.

El organismo señaló que, a partir de los hechos observados en la grabación, se inició un análisis interno para esclarecer lo sucedido y determinar las medidas que correspondan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la propia institución.

Asimismo, informó que las áreas responsables mantienen atención permanente sobre el caso y brindan acompañamiento a las personas involucradas en el incidente.

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En su posicionamiento, el IMSS destacó que continúa impulsando estrategias de capacitación enfocadas en la atención respetuosa y el buen trato hacia los usuarios, dirigidas al personal que labora en sus unidades médicas.

De igual forma, recordó que los derechohabientes cuentan con los módulos de Trato Digno para presentar inquietudes, inconformidades o solicitudes relacionadas con la atención que reciben en las instalaciones del instituto.

Finalmente, el IMSS reiteró su compromiso de promover un ambiente de respeto, cordialidad y convivencia adecuada dentro de sus espacios de atención médica.

La dependencia sostuvo que estas acciones buscan garantizar condiciones favorables tanto para quienes laboran en sus unidades como para las personas que acuden a recibir servicios de salud.

LL