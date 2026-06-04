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Chilpancingo.- Cuatro cadáveres decapitados fueron hallados dentro de un vehículo abandonado en la puerta trasera del Congreso de Guerrero, la mañana de este jueves.
De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 6:30 de la mañana, fue localizado un vehículo compacto que en el asiento trasero estaban los cuatro cadáveres.
El reporte indica que cuatro cadáveres corresponden a hombres; todos estaban decapitados.
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La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el hallazgo y aseguró que inició una carpeta de investigación.
Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de los cuatro hombres decapitados.
La FGE remolcó el vehículo a sus instalaciones, sin realizar las diligencias periciales.
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