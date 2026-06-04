Estados | 04-06-26 | 12:28 | Actualizada | 04-06-26 | 12:28 |

Chilpancingo.- Cuatro cadáveres decapitados fueron hallados dentro de un vehículo abandonado en la puerta trasera del , la mañana de este jueves.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 6:30 de la mañana, fue localizado un vehículo compacto que en el asiento trasero estaban los cuatro cadáveres.

El reporte indica que cuatro cadáveres corresponden a hombres; todos estaban decapitados.

Lee también

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el hallazgo y aseguró que inició una carpeta de investigación.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de los cuatro hombres decapitados.

La FGE remolcó el vehículo a sus instalaciones, sin realizar las diligencias periciales.

afcl/LL

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]