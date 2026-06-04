Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizan manifestaciones, bloqueos y toma de casetas en varios estados del país.

Yucatán

Mérida, Yucatán. - Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen un plantón frente al Palacio de Gobierno, a pesar de las condiciones meteorológicas registradas en los últimos días en la entidad.

El coordinador general de la organización en Yucatán, Jesús Chalé Hau, señaló que los maestros participaron en una reunión con representantes nacionales del movimiento y autoridades federales, aunque hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.

Reiteró el respaldo del magisterio yucateco a las marchas, concentraciones y movilizaciones que continúan desarrollándose en diferentes puntos del país.

“La huelga nacional de la CNTE continúa en Yucatán y en distintas regiones del país; reafirmamos nuestras demandas y convocamos a trabajadores, estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales a participar en estas movilizaciones”, indicó.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación insiste en la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como modificaciones a las políticas educativas implementadas en años anteriores.

La organización sostiene que el reciente incremento salarial anunciado para el magisterio no resuelve las problemáticas relacionadas con jubilaciones, pensiones y derechos laborales de los trabajadores de la educación.

Uno de los puntos incluidos en el manifiesto hace referencia al Mundial de Futbol 2026, pues la CNTE considera que las inversiones destinadas a la organización del torneo contrastan con las necesidades que, según el movimiento, persisten en áreas como educación, salud, transporte y seguridad social.

Foto: Especial.

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Hidalgo

Pachuca. - En Hidalgo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alista para mañana una marcha en respaldo al paro nacional que mantienen docentes de distintas partes del país, en demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la modificación del sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado.

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Coordinadora en Hidalgo, se busca que mañana, a partir de las 15:30 horas, los participantes se congreguen en las inmediaciones de la Escuela Normal Superior Siglo XXI, de donde partirá la marcha que concluirá en la Plaza Independencia, frente al Reloj Monumental de Pachuca.

Ahí se tiene previsto realizar un mitin en el que se exigirá la eliminación de la reforma al ISSSTE aprobada en 2007, el retorno al régimen pensionario contemplado en el Décimo Transitorio, la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), así como la revisión de los créditos del Fovissste, que los docentes consideran impagables.

Armando Azpeitia, integrante de la Coordinadora en Hidalgo, señaló que esta marcha forma parte de las acciones de solidaridad con los contingentes que se mantienen en protesta en la Ciudad de México.

Resaltó que las decisiones tomadas por la CNTE a nivel nacional forman parte de un proceso de consulta realizado con la base magisterial y los padres de familia.

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Explicó que profesores de estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas discutieron previamente la posibilidad de una huelga con padres de familia y representantes sindicales, por lo que, aseguró, adelantaron actividades académicas para reducir las afectaciones a los estudiantes.

En el caso de Hidalgo, consideró que no habrá afectaciones para los escolares. Además, señaló que, aunque la Coordinadora cuenta en la entidad con entre dos mil y tres mil integrantes, existen momentos en los que la solidaridad del magisterio alcanza hasta 20 mil docentes.

Explicó que ello podría ocurrir en caso de que se registrara algún acto de represión contra los profesores que actualmente se encuentran movilizados en la Ciudad de México.

“Cuando se agrede a compañeros en la Ciudad de México, el magisterio hidalguense suele reaccionar. Existe mucha sensibilidad respecto a lo que ocurre con los trabajadores que participan en las movilizaciones nacionales”, aseveró.

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Foto: Especial.

Zacatecas

Desde las 10:00 horas, el magisterio de Zacatecas se apoderó de las cuatro casetas de peaje ubicadas en diferentes puntos de la entidad para permitir el libre tránsito y de esta manera sumarse a las acciones de protesta que mantiene a nivel nacional la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Tras darse a conocer estas nuevas movilizaciones, contingentes de maestros de la Sección 34 del SNTE se trasladaron a las casetas de peaje Osiris, que conecta con la carretera rumbo a Aguascalientes; así como las ubicadas en los municipios de Vetagrande, Calera y Fresnillo, donde se permitió el libre tránsito, donde estarán manera indefinida.

Desde el pasado lunes, los agremiados de este sindicato que concentra al magisterio federalizado se mantienen en paro de labores y con asambleas delegacionales permanentes, donde se van tomando las acciones a implementar según avancen las negociaciones a nivel nacional.

Ayer, comenzaron con un plantón indefinido en la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, donde colocaron casas de campaña.

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Foto: Especial

Chiapas

En su cuarto día de protestas y paro de labores, docentes integrados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean cuatro tramos carreteros de acceso a Tuxtla Gutiérrez.

Con esas medidas el magisterio disidente busca abrir la mesa de diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir la abrogación de la reforma educativa y de la ley del ISSSTE.

La Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó que los cortes carreteros se ubican en el tramo La Pochota, en la zona poniente; salida a La Angostura, en el oriente, así como la carretera al municipio de Villa Flores, al sur de la ciudad, y en la salida al municipio de San Fernando.

En cumplimiento de los resolutivos asumidos en las recientes horas por la asamblea estatal, la noche del miércoles, esos tramos estarán bloqueados hasta las primeras horas de la tarde de hoy.

Aunado a esos cierres, el magisterio federalizado sostiene, a partir del primero de junio, un plantón en la plaza central de esta ciudad, además del paro de actividades en diferentes escuelas de Chiapas.

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Foto: Especial

Estados 01:05 PM Oaxaca La toma de las instalaciones de la planta de almacenamiento de Pemex por profesores de la Sección 22 del SNTE cumplió más de 24 horas y sus accesos permanecerán bloqueados por los docentes. Estas instalaciones de la paraestatal fueron tomadas ayer por los integrantes del movimiento magisterial, pero esta vez, con el carácter de permanente, según los acuerdos del sindicato, como parte de plan de acción para exigir solución a las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La planta de almacenamiento de hidrocarburos de Pemex, desde donde se distribuye a estaciones de servicio, se encuentra ubicada en el municipio de San Pablo Huitzo, población de la región de los Valles Centrales de Oaxaca. Además, hoy los maestros de la Sección 22 del SNTE tienen previsto protestar nuevamente en el aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca, y dejar paso libre en las casetas de peaje de las principales carreteras federales que conectan al estado.



Con información de Irma Mejía, Óscar Gutiérrez y Juan Carlos Zavala / corresponsales