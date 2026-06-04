Bajo consignas de “¡El paro, el paro, es culpa del Estado!” y “¡Si no hay solución, seguiremos en plantón!”, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó la propuesta del Gobierno federal de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), al considerar que no resuelve sus demandas centrales y reiteró que su principal exigencia es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

“Si bien es cierto en materia educativa para la mayoría de los estados del país el Usicamm desde luego se debe eliminar, también es cierto que la abrogación de la reforma educativa no es únicamente eliminar el Usicamm y eso lo hemos externado al gobierno federal. Pero también es cierto que a nivel nacional hoy la demanda puntual del magisterio de la CNTE es la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007, una jubilación digna para todos los trabajadores del Estado”, señaló la dirigencia magisterial.

En un mensaje previo a la reunión con autoridades federales, la Comisión Nacional Única de Negociación sostuvo que las respuestas entregadas este miércoles por la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE no atienden las demandas fundamentales del movimiento, por lo que insistió en que la solución pasa por cambios de fondo al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.

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Maestros de la CNTE protestan en la caseta de la autopista México-Cuernavaca y dejan el paso libre a los vehículos (04/06/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

La CNTE afirmó que acudió a la mesa de diálogo para reiterar su exigencia de respuestas concretas y sostuvo que quien debe encabezar las negociaciones es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nuestra exigencia sigue siendo puntual. Respuestas claras a las demandas que ya hemos planteado a este gobierno”, expresó.

Siguen movilizaciones este 4 de junio

Los dirigentes informaron además que las movilizaciones continuarían este jueves con la liberación de casetas en los accesos a la Ciudad de México, particularmente en las de Ecatepec, la salida a Cuernavaca y San Marcos, en la autopista México-Puebla.

Rechazaron las acusaciones de extorsión por esta acción y aseguraron que se trata de permitir el paso libre de los automovilistas como una forma de protesta contra el costo de los peajes y la privatización de carreteras. “No, es paso libre”, subrayaron.

La Coordinadora también responsabilizó al gobierno federal de la huelga nacional que mantiene desde el 1 de junio. Según sus dirigentes, durante los últimos meses realizaron paros escalonados y diversas acciones de protesta sin obtener respuestas satisfactorias a sus demandas.

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Maestros de la CNTE protestan en la caseta de la autopista México-Cuernavaca y dejan el paso libre a los vehículos (04/06/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

“La responsabilidad de que estemos en una huelga nacional de la CNTE es del gobierno federal. Si desde un principio ya tuvieran respuesta a nuestras demandas centrales, sin duda alguna no estaríamos aquí”, sostuvo la organización.

La CNTE adelantó que será la Asamblea Nacional Representativa y las consultas con las bases las que determinen los siguientes pasos del movimiento en caso de que el gobierno mantenga la misma postura presentada en las mesas de negociación recientes.

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