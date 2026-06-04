A una semana de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que los actos de violencia y destrozos registrados durante las recientes manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) forman parte de una estrategia de provocación y un discurso de la ultraderecha para forzar una respuesta represiva de su gobierno, la cual descartó categóricamente.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal fue cuestionada sobre la preocupación expresada por la Secretaría de Gobernación (Segob) respecto a la imagen que proyecta el país al exterior debido a las protestas magisteriales, que en los últimos días han incluido daños a inmuebles y enfrentamientos.

Sheinbaum sostuvo que detrás de estos hechos existe una intención de generar confrontación y aseguró que algunos grupos buscan beneficiar políticamente a sectores opositores.

Lee también CNTE acuerda liberar casetas en accesos a la CDMX y estados este jueves; comisión de negociación acudirá a Segob

CNTE

“Hay mucha provocación. Los extremos se juntan. Ayer lo dije. En los regímenes anteriores estos ni salían en los medios. Ahora hacen un escándalo. Y quienes hacen estos destrozos, yo pienso que están provocando. Pero al mismo tiempo hay un discurso de la ultraderecha mexicana que dice: hay que actuar contra el régimen. Entonces, pues están haciendo un juego a la ultraderecha, si no es que son lo mismo, la verdad”, declaró.

La presidenta señaló que el objetivo de quienes promueven estas acciones sería provocar una reacción de fuerza por parte del Estado.

-“¿Qué quieren? Pues que haya represión. No va a haber represión”, enfatizó.

Lee también La CNTE aprieta, el gobierno no cede y el Mundial se acerca

CNTE

Sheinbaum reiteró que las movilizaciones violentas buscan colocar al gobierno en una situación de confrontación.

“Es una provocación para que nosotros actuemos. Y reprimamos. Es una provocación”, insistió.

Las declaraciones ocurren en medio de una escalada de tensiones con la CNTE, cuyas movilizaciones han incluido bloqueos, plantones y protestas en diversos puntos de la capital del país para exigir mejoras laborales y cambios en el sistema de pensiones del magisterio.

nro/apr