Pachuca.- Tres personas detenidas, la recuperación de 31 mil 500 litros de combustible y al menos una decena de vehículos particulares afectados, así como una patrulla dañada, fue el saldo de una persecución realizada por elementos de seguridad contra los ocupantes de un tractocamión que minutos antes había sido robado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, la tarde-noche de ayer se recibió el reporte sobre el robo de un camión con autotanque que transportaba combustible.

A través del sistema de videovigilancia se logró su localización sobre la carretera México-Pachuca, a la altura de Tepojaco, en el municipio de Tizayuca.

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Persecución por robo de pipa termina con 3 detenidos. Foto: Especial

Ante ello, se desplegó un operativo para impedir la huida de los presuntos responsables. Durante las acciones de seguimiento, los agentes intentaron bloquear el paso de la unidad; sin embargo, al tratar de evadir a los policías, el conductor impactó al menos 10 vehículos particulares y una patrulla de la Policía Estatal.

Durante estos hechos, dos elementos de seguridad resultaron lesionados, por lo que requirieron atención médica inmediata.

La persecución continuó y, en una segunda intervención, los agentes lograron cerrar el paso al tractocamión, lo que permitió la detención de tres personas presuntamente involucradas en el robo.

Además de recuperar el combustible y la unidad de carga, las autoridades aseguraron un revólver calibre .38.

LL