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Mérida, Yucatán. - El líder de la Unión de Camioneros de Yucatán (UCY), Raymundo Vargas León, advirtió que unas 500 unidades del Va y Ven suspenderán operaciones si la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) no paga los 189 millones de pesos que adeuda a 14 concesionarias.
El empresario indicó que las permisionarias llevan 45 días sin recibir los pagos, “lo que ha provocado una presión financiera muy difícil de sostener y pone en riesgo la continuidad de 80 de las 105 rutas del Va y Ven”.
Advirtió que la falta de liquidez impediría cubrir los costos de operación, como la adquisición de refacciones, el pago a proveedores y la compra de combustible, que ha registrado aumentos en los últimos meses.
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Señaló que la falta de recursos ya impacta a las concesionarias, pues ya presentan retrasos en el mantenimiento de unidades; incluso muchas permanecen en talleres sin posibilidad de reincorporarse al servicio.
“También, enfrentamos el incumplimiento de compromisos financieros necesarios para mantener en funcionamiento la flotilla”, alertó.
Una representación de empresarios del transporte se reunió con el subsecretario de Gobierno, Pablo Castro, a quien expusieron la situación financiera que enfrentan en espera de una respuesta de la Agencia de Transporte de Yucatán.
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JACL/cr
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