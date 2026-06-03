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Mérida, Yucatán. -Los gobernadores de la Península de Yucatán presidieron la inauguración de la Feria Turística del Mundo Maya K’iiwik 2026, encuentro que después de 13 años volvió a realizarse y que busca la promoción conjunta de los destinos turísticos de la región.
Durante la ceremonia, el gobernador Joaquín Díaz Mena de Yucatán destacó que esta edición tiene como eje central el impulso al turismo comunitario, estrategia que busca generar beneficios económicos directos para las comunidades mayas y fortalecer la conservación del patrimonio cultural y natural.
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Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama resaltó que esa entidad continúa siendo la principal puerta de entrada del turismo internacional en México, mientras que la gobernadora Layda Sansores -quien llegó cuando el evento ya había iniciado- calificó el encuentro como una nueva edición de una celebración ancestral destinada a proyectar la riqueza y diversidad del Mundo Maya ante mercados nacionales e internacionales.
Los tres estados destacaron que buscarán reimpulsar este evento, el cual tenía 13 años que no se realizaba.
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dmrr/cr
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