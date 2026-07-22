Ecatepec, Méx.— Más de la mitad de las motocicletas que las autoridades envían al corralón permanecen sin reclamo porque sus propietarios no presentan documentos que acrediten la propiedad legal del vehículo, informó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

Destacó que muchas personas circulan en motos sin placas, papeles, ni casco, lo que los expone a accidentes graves.

“Mueren muchos jóvenes y mucha gente en el tema de las motos”, señaló durante el operativo Moto Segura que presenció en la avenida Lic. Ángel Otero, a la altura de la unidad habitacional Las Fuentes.

Este operativo es parte del programa Rastrillo Social que se aplica en esa vialidad. Elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec lo realizan de forma permanente, con apoyo de la Fuerza de Tarea Marina.

El objetivo es verificar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito, proteger la integridad de los tripulantes y reducir la comisión de delitos en los que se utilizan motocicletas.

“No es un tema de recaudación, es un tema de combatir delitos que se llevan a cabo en motos y además combatir también la inseguridad y el gran riesgo de los vecinos, porque muere mucha gente por falta de protección”, dijo la edil.

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Cabe señalar que el arrastre y el tiempo en el depósito no generan costo adicional para quienes comprueben la propiedad de la unidad.

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