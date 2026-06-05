Temozón, Yucatán.- Un helicóptero realizó un aterrizaje de emergencia en un camino de terracería ubicado a unos cuatro kilómetros de la comisaría de Santa Rita, municipio de Temozón, en el oriente de Yucatán.

Al arribar al sitio, las autoridades ubicaron una aeronave Robinson R44 color rojo, matrícula XB-MBS, perteneciente a la empresa Helimax.

De acuerdo con la versión del piloto, durante el vuelo la aeronave comenzó a presentar fallas mecánicas, motivo por el cual, decidió efectuar un aterrizaje preventivo en una zona segura para evitar poner en riesgo a los ocupantes.

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Se confirmó que la aeronave transportaba a tres pasajeros extranjeros, que habían partido de Playa del Carmen con destino a Chichén Itzá, cuando se presentó la contingencia.

Tras el aterrizaje, los ocupantes fueron evacuados del lugar y trasladados por personal de apoyo terrestre, determinando que ninguno presentaba lesiones ni requería atención médica.

El piloto informó que la aeronave permanece resguardada en el sitio durante la noche y que al día siguiente regresaría acompañado de personal técnico especializado para realizar la inspección y reparación correspondiente.

vr/cr