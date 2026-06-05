Estados | 05-06-26 | 16:10 | Actualizada | 05-06-26 | 16:10 |

Temozón, Yucatán.- Un helicóptero realizó un en un camino de terracería ubicado a unos cuatro kilómetros de la comisaría de Santa Rita, municipio de Temozón, en el oriente de .

Al arribar al sitio, las autoridades ubicaron una color rojo, matrícula XB-MBS, perteneciente a la empresa Helimax.

De acuerdo con la versión del piloto, durante el vuelo la aeronave comenzó a presentar fallas mecánicas, motivo por el cual, decidió efectuar un aterrizaje preventivo en una zona segura para evitar poner en riesgo a los ocupantes.

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Se confirmó que la aeronave transportaba a tres pasajeros extranjeros, que habían partido de Playa del Carmen con destino a Chichén Itzá, cuando se presentó la contingencia.

Tras el aterrizaje, los ocupantes fueron evacuados del lugar y trasladados por personal de apoyo terrestre, determinando que ninguno presentaba lesiones ni requería atención médica.

El piloto informó que la aeronave permanece resguardada en el sitio durante la noche y que al día siguiente regresaría acompañado de personal técnico especializado para realizar la inspección y reparación correspondiente.

vr/cr

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