Cuernavaca, Mor.- Las lluvias de esta madrugada provocaron inundaciones, encharcamientos y el incremento en los niveles de ríos y barrancas en diversos municipios de Morelos, lo que obligó a las autoridades a activar protocolos de emergencia y reforzar acciones preventivas para proteger a la población.

En Jiutepec, el Comité de Contingencias puso en marcha de inmediato los protocolos de atención y desplegó personal operativo para responder a diversos reportes ciudadanos.

Entre las acciones realizadas destacan trabajos de desazolve en la avenida de los Doctores y en la avenida Centenario, en la zona de CIVAC, en coordinación con PROCIVAC.

Asimismo, brigadas municipales atendieron puntos con acumulación de agua en Hacienda de las Flores y realizaron el desfogue de un resumidero en la colonia Villa Santiago.

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Las autoridades mantienen vigilancia permanente en las barrancas La Gachupina y Analco debido al incremento de sus cauces.

Por su parte, la Dirección de Protección Civil de Temixco mantiene en observación el río Apatlaco, las rejillas de La Panera, el puente Valle Verde, la zona de minas en Lomas del Carril y el puente Río Salado.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar corrientes de agua y reportar cualquier situación de emergencia. Foto: Especial

En Emiliano Zapata, el Ayuntamiento habilitó de manera preventiva el albergue temporal del Sistema DIF Municipal ante el aumento del nivel del agua en el río Apatlaco y diversas barrancas.

Elementos de Protección Civil, Bomberos y Rescate mantienen recorridos permanentes de vigilancia, además de realizar labores de limpieza y desazolve en cuerpos de agua y rejillas pluviales para facilitar el flujo del agua.

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En Xochitepec, las lluvias provocaron el desbordamiento de un canal de riego a la altura de la autopista México–Acapulco.

Además, en el poblado de Atlacholoaya, el río Apatlaco se salió de su cauce, afectando la circulación y el paso de habitantes en la zona.

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades de Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar corrientes de agua y reportar cualquier situación de emergencia a los números de atención correspondientes.

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