Pinotepa Nacional.— Con cooperación y trabajo comunitario, las familias del pueblo afromexicano Collantes, en la Costa de Oaxaca, comenzaron a trabajar en el bordeo del río La Arena, el cual pone en riesgo a unas 5 mil personas de cuatro comunidades durante cada temporada de lluvias.

“Desde hace dos años se comenta que hay un proyecto para el bordeo de nuestro río en la zona de Collantes, pero a la fecha no hay nada y ya estamos hartos de promesas. Desde la llegada del huracán Paulina (1997) el río se desborda año con año y los gobiernos sólo vienen a prometernos”, manifiestan los pobladores.

En 2024, tras el paso de John, el desbordamiento del río les inundó el pueblo; el año pasado, el huracán Erick destruyó sus huertas de limones y mangos. Foto: Especial

Ante el abandono del gobierno federal, estatal y municipal de Pinotepa Nacional, las autoridades y pobladores de Collantes comenzaron— a través de cooperación y trabajo comunitario— a trabajar en el bordeo del río La Arena.

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Las afectaciones

En septiembre de 2024, el huracán John provocó la mayor inundación y afectaciones a los vecinos de Cerro de la Esperanza, Collantes y Los Pocitos, entre otras comunidades de la zona.

Hace un año, huracán Erick, que pegó como categoría 3 en las costas de Oaxaca y Guerrero, destruyó viviendas y las huertas de limón, papaya, mango, limones, cocoteros y caminos cosecheros; también murió su ganado. “Es que arrasó con todo lo que estaba por su paso”, recuerdan.

Las familias afromexicanas denunciaron que no se han recuperado de los daños, y externaron su preocupación ante un nuevo desbordamiento del río.

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“En este año, no sabemos qué puede pasar y queremos prevenirnos lo más que se pueda porque ni el gobierno municipal, ni el estatal están haciendo su trabajo, y decidimos hacerlo nosotros mismos, aunque insistimos en que ellos son los que deberían de hacerlo”, señalaron los afectados.

Las familias también temen que un nuevo desbordamiento les lleve el cocodrilo moreletti o de pantano, conocido también como cocodrilo mexicano, el cual es depredador carnívoro oportunista, y cuya dieta varía según su edad y tamaño.

“Tememos por nuestras vidas, cuando todo esto se puede evitar si los gobiernos hicieran su trabajo”, insistieron los pobladores.

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Explican que para evitar las inundaciones se requiere el bordeo del río La Arena, y así reforzar las márgenes de su cauce, a partir del puente de Collantes con dirección al mar, aproximadamente ocho kilómetros.

Botín electoral

Pobladores indicaron que el problema empezó en 1997, cuando pegó el huracán Paulina. “Desde entonces vienen y nos prometen que nos ayudarán con el bordeo del río y nada más no lo cumplen; elecciones tras elecciones (...) ya son casi 30 años de inundación en cada temporada de lluvias”.

Collantes es un pueblo afromexicano perteneciente al municipio de Pinotepa Nacional, en la Costa de Oaxaca, con al menos 2 mil 500 habitantes. El desborde del río también ha causado daños a más de 500 habitantes de Los Pocitos, así como a más de mil vecinos de Cerro La Esperanza.

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Racismo institucional

En 2024, tras el paso del huracán John, el gobierno de Oaxaca informó que a consecuencia de las precipitaciones pluviales, Collantes fue una de las comunidades más afectadas debido al desbordamiento del río La Arena.

Las autoridades estatales reconocieron que la mayoría de la población es afromexicana y vive del cultivo de frutas y granos.

En ese año, el gobernador Salomón Jara Cruz dijo que los habitantes le solicitaron su apoyo para “levantar” el bordo del río La Arena.

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Además, esta región carece de infraestructura en servicios de salud, de educación, vivienda, drenaje y sistema de agua.

“Los pueblos Afromexicanos estamos sufriendo discriminación y abandono de forma histórica por parte de las instituciones del gobierno del estado y del gobierno municipal”, denuncian.

Destacan que también padecen inseguridad, pues en los últimos tres años continuamente se denuncian asesinatos y desaparición de personas. De enero al 30 de abril de este año sumaron 37 homicidios dolosos de hombres, de acuerdo con el informe de incidencia delictiva de la Fiscalía de Oaxaca.

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