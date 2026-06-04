La Ciudad de México atraviesa un periodo de actividad pluvial intensa que genera dudas entre la población sobre su duración. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temporada de lluvias en el país está estrechamente ligada al ciclo de ciclones tropicales, el cual inició formalmente en mayo y se extiende de manera habitual hasta finales de otoño.

Se espera que la zona de baja presión evolucione a ciclón tropical entre el 27 o 29 de junio. Foto: SMN. Conagua

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Pronóstico climático y factores que mantienen las precipitaciones

El Aviso Especial emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indica que la interacción de canales de baja presión con el ingreso de humedad desde ambos litorales (Océano Pacífico y Golfo de México) favorece la formación de nubes de tormenta de forma constante sobre el Valle de México.

Según los registros históricos y proyecciones de la Conagua, "la temporada de lluvias en la región central del país suele concluir estadísticamente hacia finales de octubre o principios de noviembre", coincidiendo con el retiro de los sistemas tropicales y la llegada de las primeras masas de aire frío.

La dependencia capitalina enfatiza que, aunque existan pausas breves de cielos despejados, el flujo de humedad permanece activo. "Se espera que las precipitaciones continúen con variaciones en su intensidad durante todo el verano y parte del otoño", señala el organismo en su portal de monitoreo regional.

Esto implica que la Ciudad de México todavía tiene por delante varios meses de actividad pluvial recurrente, con especial énfasis en los meses de julio y agosto, que históricamente presentan los mayores acumulados de agua.

#AvisoEspecial por temporal de lluvias en la Ciudad de México, del miércoles 3 de junio al viernes 12 de junio.



Se prevé un periodo de #lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad #eléctrica, caída de #granizo y rachas de #vientos cercanas a… pic.twitter.com/wOh3Z1E570 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 3, 2026

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Zonas vulnerables y recomendaciones de seguridad ante el temporal

El impacto de las lluvias no es uniforme en todas las demarcaciones. Protección Civil de la CDMX advierte que las alcaldías ubicadas en las zonas serranas (como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan) presentan un riesgo mayor de encharcamientos y escurrimientos. La saturación de los suelos es un factor crítico, ya que el exceso de agua incrementa la posibilidad de movimientos de tierra o caída de árboles en estas áreas específicas.

Para mitigar los riesgos derivados del temporal, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México emiten las siguientes directrices de prevención:

Mantenimiento de infraestructura: Se exhorta a la ciudadanía a no arrojar basura en la vía pública para evitar la obstrucción de coladeras y sistemas de drenaje.

Se exhorta a la a no arrojar basura en la vía pública para evitar la obstrucción de coladeras y sistemas de drenaje. Protección en el hogar: Es recomendable revisar que no existan filtraciones en techos y asegurar que los bajantes de agua estén libres de residuos.

Es recomendable que no existan filtraciones en techos y asegurar que los bajantes de agua estén libres de residuos. Seguridad vial: La SGIRPC sugiere a los conductores reducir la velocidad y encender las luces de posición en condiciones de visibilidad reducida (siempre priorizando el uso de luces intermitentes en caso de lluvia extrema).

La vigilancia por parte de las instituciones educativas y gubernamentales permanece activa las 24 horas del día. "El monitoreo mediante el radar meteorológico permite emitir alertas tempranas (amarilla, naranja o roja) según el avance de las nubes", reporta la secretaría en su comunicación oficial.

Se invita a los habitantes a mantenerse informados únicamente a través de canales institucionales para conocer los avisos de corto plazo y las actualizaciones sobre el término definitivo de este ciclo climático.

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