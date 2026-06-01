La integración de la inteligencia artificial en los entornos académicos y profesionales alivia la carga de trabajo, pero también transforma los procesos biológicos del aprendizaje.

La Real Academia Nacional de Medicina de España (RANM) advierte que "el uso excesivo de la inteligencia artificial debilita nuestra memoria y reduce la capacidad para pensar críticamente y resolver problemas de manera independiente". Esta situación deriva de una tendencia natural del órgano central del sistema nervioso por optimizar el consumo de energía cuando detecta soluciones automatizadas.

Al saber que una plataforma digital puede procesar, estructurar y redactar información, la actividad de ciertas regiones cerebrales disminuye notablemente. Este fenómeno interrumpe la consolidación de la memoria a largo plazo, limitando el desarrollo de habilidades analíticas esenciales en los individuos.

Foro Digital IA presentado por HONOR. Foto: Cortesía

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Los mecanismos detrás de la subcontratación cognitiva

El impacto de estas herramientas se manifiesta principalmente a través del denominado "efecto Google" o subcontratación cognitiva. Cuando el cerebro asume que la información está disponible de forma perpetua en un dispositivo externo, el hipocampo disminuye el esfuerzo requerido para codificar y almacenar esos datos.

De acuerdo con investigaciones académicas difundidas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la actividad de este órgano reduce su intensidad cuando el usuario interactúa de manera constante y directa con sistemas de inteligencia artificial.

A este panorama se suma la fragmentación de la atención derivada de la multitarea digital. Las pantallas provocan estímulos continuos que acortan los periodos de concentración profunda, un elemento indispensable para el aprendizaje significativo.

Al delegar la resolución de dilemas complejos y la creación de contenidos a un algoritmo, el pensamiento crítico disminuye debido a la falta de práctica activa y estimulación constante de las conexiones neuronales.

La apuesta de HONOR por una IA más cercana y accesible. Foto: Cortesía

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Estrategias de resistencia mental y estimulación cognitiva

La plasticidad cerebral permite revertir los efectos de la dependencia tecnológica mediante la implementación de hábitos que fuercen el trabajo intelectual.

Especialistas de la salud recomiendan limitar el uso de la inteligencia artificial en procesos que requieran redacción inicial o análisis básico, sugiriendo que la tecnología funcione exclusivamente como un complemento de verificación y no como un sustituto del razonamiento humano.

El fortalecimiento de los procesos mentales requiere de la práctica del recuerdo activo, una técnica que consiste en forzar la recuperación de datos de la memoria antes de consultar un buscador. Asimismo, la realización de periodos de desconexión digital (junto con actividades como la lectura profunda de textos impresos o el estudio de disciplinas complejas) estimula la agilidad cognitiva. Finalmente, el cuestionamiento constante de los productos generados por algoritmos ayuda a mantener una postura analítica frente a la información automatizada.

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