[Publicidad]
Peto, Yucatán. - Una tragedia sacudió a este municipio del sur del Estado, donde un abuelo de 75 años de edad perdió la vida tras ser presuntamente atacado con un arma blanca por un sujeto en un terreno de la colonia Morelos.
Los hechos ocurrieron en un predio ubicado sobre la calle 21 entre 14 y 16, donde vecinos escucharon gritos, por lo que avisaron a la Policía, cuyos elementos llegaron al lugar.
Ahí, los elementos detuvieron al presunto agresor, identificado de manera preliminar como el presunto nieto de la víctima.
Lee también Operativos en Culiacán y Escuinapa dejan cuatro detenidos; aseguran arsenal con nueve armas de fuego
Por su parte, los paramédicos confirmaron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.
La zona fue acordonada, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos realizaron las diligencias. Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil del ataque.
[Publicidad]
El detenido quedó a disposición de las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las investigaciones para determinar las circunstancias de este lamentable hecho.
Localizan restos óseos en Comondú, Baja California Sur; urgen muestras de ADN para identificar a 16 personas
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Entra en vigor el arancel de 25% de EU a productos brasileños; el gigante sudamericano estudia cómo responder, pero baja el tono
Mundo
OMS reporta más de mil muertes por brote de ébola en el Congo y Uganda; hay 2 mil 473 casos confirmados del virus
Nación
La mañanera de Sheinbaum, 22 de julio, minuto a minuto
Techbit
Samsung Unpacked 2026: precios del Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 y Z Flip8 en México
Impresa
Portada El Gráfico | Miércoles 22 de Julio de 2026
Historias
¿Te acuerdas? LCDLFMX4 revive el pasado de Yahir junto a Martha Higareda hace más de 20 años
Historias
Horóscopos de HOY: PISCIS, no te enganches con la envidia ni con las malas vibras
La Roja
¡No sean m....! Abandonan el cadáver de un bebé en calles de Naucalpan