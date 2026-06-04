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Hermosillo, Sonora. - El pasado mes de mayo, el apoderado legal de la empresa Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, en la que hizo del conocimiento del fiscal federal, el probable robo de 71 rieles de recobro, de la estación Benjamín Hill, de Sonora.
Luego de realizar algunas investigaciones, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) recuperaron el material descrito en la denuncia.
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En las inmediaciones de un terreno ubicado a la altura del kilómetro ferroviario 149+609 en Benjamín Hill, Sonora, lugar donde localizaron y aseguraron un tracto camión abandonado, con una carga de 71 rieles propiedad de Ferromex, con un valor estimado de 829 mil 280 pesos.
La FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Sonora, continúa con las investigaciones, en contra de quien o quienes, hicieron uso de documentos falsos, para sacar de la empresa los 71 rieles de la estación.
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dmrr
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