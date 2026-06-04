Hermosillo, Sonora. - El incendio forestal que afecta la comunidad de Tarachi, en el municipio de Arivechi, ha devastado al menos mil 584 hectáreas de bosque de encino en la sierra alta de Sonora, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con el reporte más reciente, las labores de combate han permitido alcanzar un 55% de control y un 45% de liquidación del siniestro, que permanece activo desde hace varios días en una de las regiones serranas más complejas del estado.

Ante las dificultades para acceder a algunas zonas afectadas, particularmente en el Cerro San Ignacio, las autoridades incorporaron un helicóptero Mil Mi-17 de la Fuerza Aérea Mexicana equipado con helibalde para reforzar las operaciones de combate desde el aire.

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La CEPC señaló que el incendio es atendido de manera coordinada por dependencias federales, estatales y municipales, con el objetivo de proteger los recursos naturales y evitar riesgos para la población.

En las acciones participan 104 elementos, entre brigadistas forestales, personal militar, cuerpos de seguridad y equipos de apoyo logístico.

Entre ellos destacan brigadas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Brigada Estatal de Manejo del Fuego, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos de la Policía Estatal y brigadistas de empresas mineras asentadas en la región.

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Las autoridades aseguraron que, hasta el momento, el incendio no representa riesgo para las comunidades cercanas ni para las propiedades de los habitantes de la zona.

Protección Civil estatal destacó que los trabajos se mantienen de manera permanente, día y noche, para avanzar en el control y la liquidación total del fuego, considerado uno de los siniestros forestales más importantes registrados recientemente en la entidad.

Finalmente, la dependencia exhortó a la población a evitar conductas que puedan provocar incendios forestales, como arrojar colillas de cigarro, encender fogatas en zonas naturales o abandonar basura en áreas serranas, y pidió reportar cualquier emergencia al número 911.

dmrr