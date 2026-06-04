Cuernavaca, Mor. - El Gobierno de Morelos concretó la exportación del primer embarque de aguacate morelense con destino a Canadá, como resultado de los acuerdos comerciales generados durante la misión comercial realizada el pasado mes de abril en ese país.

El envío consistió en 18 mil kilogramos de aguacate producidos en el municipio de Tetela del Volcán, los cuales fueron comercializados con la empresa FRB Logistique Inc., ubicada en Quebec, consolidando así una nueva oportunidad de negocio para productores de la entidad en mercados internacionales, dijo el secretario de Desarrollo Económico, Víctor Sánchez Trujillo.

Productores de Morelos exporta primer embarque de aguacate a Canadá; envían 18 toneladas. Foto: Especial.

“Esta exportación representa un paso importante para el campo morelense, ya que demuestra que nuestros productos cuentan con la calidad necesaria para competir en mercados internacionales”, señaló.

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Axel Morales Balbuena, director de Fomento a la Exportación de la misma dependencia subrayó que este resultado refleja el trabajo coordinado para abrir nuevos canales de comercialización que permitan a las y los productores morelenses acceder a mercados con mayor valor agregado y fortalecer la competitividad de sus productos.

Productores de Morelos exporta primer embarque de aguacate a Canadá; envían 18 toneladas. Foto: Especial.

La apertura de este mercado permitirá fortalecer la presencia del aguacate morelense en Norteamérica y generar nuevas oportunidades de exportación para productores de distintas regiones del estado, agregó.

Por su parte, los productores aguacateros agradecieron el acompañamiento del Gobierno de Morelos y la Secretaría de Desarrollo Económico para concretar esta operación comercial, al destacar que la apertura de mercados internacionales permite acceder a mejores condiciones de comercialización y ampliar el valor de la producción local.

dmrr