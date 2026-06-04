Cuernavaca, Mor. - El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado sostuvo una reunión de trabajo con Gerardo Colín Sánchez, presidente suplente del municipio de Tlalnepantla, luego que el Congreso de Morelos declaró la suspensión definitiva del cargo de Jorge Armando Genaro Rubio como alcalde, tras su vinculación a proceso por el delito de abuso sexual en agravio de un adolescente.

Al encuentro acudieron la síndica municipal, Reyna Lagos González; las regidoras Patricia Marali Osorio González y Alejandra Lizeth Vázquez Lugo; así como el regidor, César Espinoza Genero, de Tlalnepantla, con lo que el secretario de Gobierno logró la unidad para mantener la gobernabilidad en el municipio de los altos de Morelos.

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Maldonado informó que el propósito de la reunión fue revisar los temas legales del municipio y dar seguimiento puntual al procedimiento establecido en la ley de la materia, para garantizar la estabilidad institucional y la gobernabilidad.

Para el secretario de Gobierno existen condiciones de estabilidad política y social en el municipio, y destacó que “un Cabildo unido siempre será la mejor vía para que a los municipios de Morelos les vaya bien y puedan responder a las necesidades de la ciudadanía”.

Edgar Maldonado, señaló que una vez que el Congreso del Estado notificó formalmente al Ayuntamiento sobre la resolución que emitió el Pleno legislativo, los integrantes del Cabildo expresaron la intención de sesionar el próximo lunes para protocolizar la toma de protesta de Gerardo Colín Sánchez, como presidente municipal de Tlalnepantla.

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