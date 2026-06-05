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Jojutla.- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y corporaciones de Protección Civil activaron un despliegue de supervisión en puntos críticos del municipio de Jojutla, sur del estado, ante el riesgo inminente de inundaciones y aislamiento de comunidades por la temporada de lluvias.
Durante el recorrido, coordinado con el 108 Batallón de Infantería, las fuerzas federales y locales ubicaron áreas estratégicas para habilitar helipuertos de emergencia, previendo operaciones de auxilio y evacuación aérea.
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El diagnóstico de la Dirección de Protección Civil y Bomberos precisó que en la comunidad de Río Seco se calcula que cerca de 650 habitantes podrían quedar completamente incomunicados si se incrementan los niveles del agua.
La Unidad Habitacional Alejandra, conocida como Los Electricistas, presenta una vulnerabilidad directa para alrededor de 27 viviendas. Asimismo, la comunidad de Vicente Aranda fue catalogada formalmente dentro de las zonas con alto riesgo de aislamiento geográfico durante tormentas de gran intensidad.
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La mesa de trabajo operativa, encabezada por la síndica Griselda Pérez Dorantes y el secretario general del Ayuntamiento, Javier Cabrera Ruiz, fijó los lineamientos de contención con el coronel Rafael Constantino Trejo, de la SEDENA, y la Guardia Nacional.
La supervisión de rutas de evacuación incluyó también a la colonia Santa María de Tlatenchi. Las autoridades exigieron a la población activar planes familiares de protección civil y asegurar víveres ante la posibilidad de contingencias severas.
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