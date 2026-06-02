Estados | 02-06-26 | 16:11 | Actualizada | 02-06-26 | 16:11 |

Mérida, Yucatán. - Todo se encuentra listo para que el próximo sábado 6 de junio se lleve a cabo la , como parte del Mes del Orgullo LGBT+ en Yucatán.

Los colectivos que integran el Comité Organizador informaron que la movilización reunirá a cientos de personas que exigen inclusión, y la visibilidad de la comunidad LGBT+.

La Marcha de la Diversidad Sexual 2026 en Mérida arrancará a las 16 horas y en esta edición, el lema será: "Libres de Ser, Orgullosxs de Avanzar"

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Alistan Marcha de la Diversidad Sexual 2026 en Yucatán; anuncian ruta y actividades. Foto: Especial.
Alistan Marcha de la Diversidad Sexual 2026 en Yucatán; anuncian ruta y actividades. Foto: Especial.

El recorrido iniciará en el , y avanzará por Paseo de Montejo para luego tomar la calle 58 y de ahí hasta la Plaza Grande de Mérida, donde se realizarán actividades artísticas y culturales.

La Marcha de la Diversidad Sexual, también se realizará en el interior del Estado en municipios como:

  • Progreso: 13 de junio
  • Valladolid: 13 de junio
  • Tizimín: 19 de junio
  • Umán: 20 de junio
  • Cansahcab: 27 de junio
  • Muna: 27 de junio
  • Temax: 27 de junio
  • Conkal: 4 de julio

dmrr/cr

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