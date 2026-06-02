[Publicidad]
Mérida, Yucatán. - Todo se encuentra listo para que el próximo sábado 6 de junio se lleve a cabo la Marcha de la Diversidad Sexual 2026, como parte del Mes del Orgullo LGBT+ en Yucatán.
Los colectivos que integran el Comité Organizador informaron que la movilización reunirá a cientos de personas que exigen inclusión, respeto a los derechos humanos y la visibilidad de la comunidad LGBT+.
La Marcha de la Diversidad Sexual 2026 en Mérida arrancará a las 16 horas y en esta edición, el lema será: "Libres de Ser, Orgullosxs de Avanzar"
Lee también Docentes de la CNTE toman casetas de peaje en carreteras de Chiapas; mantienen plantón y paro de labores en Tuxtla Gutiérrez
El recorrido iniciará en el Monumento a la Patria, y avanzará por Paseo de Montejo para luego tomar la calle 58 y de ahí hasta la Plaza Grande de Mérida, donde se realizarán actividades artísticas y culturales.
La Marcha de la Diversidad Sexual, también se realizará en el interior del Estado en municipios como:
- Progreso: 13 de junio
- Valladolid: 13 de junio
- Tizimín: 19 de junio
- Umán: 20 de junio
- Cansahcab: 27 de junio
- Muna: 27 de junio
- Temax: 27 de junio
- Conkal: 4 de julio
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Ahuehuetes Río Magdalena y San Diego Churubusco son declarados Patrimonio Natural de CDMX; ya suman 10 árboles centenarios
Universal Deportes
América celebra la graduación académica de 49 juveniles de sus Fuerzas Básicas
Estados
Ayuntamiento de Aguascalientes adquiere terrenos de La Pona; impulsará su declaratoria como área natural protegida
Nación
Sánchez Cordero anuncia su retiro de la política; busca dedicarse a la docencia
Sección
Visitante del futuro recorre los pasillos de la Central de Abastos
Sección
¿Cuáles son las nuevas reglas de futbol que se implementarán en el Mundial 2026?
Sección
Botanas baratas para el Mundial 2026: Profeco revela las opciones más económicas y deliciosas
Sección
¿A qué hora empezará a llover hoy? Pronóstico del clima para la tarde y noche de este martes