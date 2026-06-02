Mérida, Yucatán. - Luego de que el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, anunció la suspensión de actividades económicas no esenciales, este martes en el centro de la capital yucateca se registró una dinámica comercial “relativamente normal”.

Anoche, Díaz Mena informó que ante los torrenciales aguaceros que se han registrado en los últimos días, quedaron suspendidas las actividades económicas y escolares en todo el territorio estatal.

Mérida mantiene actividad comercial tras suspensión por lluvias; prevén más precipitaciones hasta el viernes. Foto: Especial.

Mérida se encuentra semiparalizada, pues muchos comercios de giros no esenciales, como zapaterías, florerías, restaurantes, bares y tiendas de ropa, se encuentran abiertos, sin embargo, otros negocios decidieron cerrar para garantizar la seguridad y evitar el traslado innecesario de sus empleados, ante la posibilidad de lluvias fuertes.

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Asimismo, se observó una reducción en la presencia de peatones por calles del centro de Mérida, principalmente, estudiantes de todos los niveles escolares, los cuales vieron suspendidas las labores escolares ayer y hoy.

El Sistema de Transporte Va y Ven tuvo algunos ajustes en el número de las unidades en diferentes rutas, pero la agencia de transporte de Yucatán ha garantizado el servicio de transporte para las personas, que han tenido la necesidad de salir a la calle.

Mérida mantiene actividad comercial tras suspensión por lluvias; prevén más precipitaciones hasta el viernes. Foto: Especial.

En el mercado Lucas de Gálvez, algunos comercios permanecen cerrados, mientras que el área de frutas, verduras y alimentos la actividad es normal. En pasillos donde se ubican otros giros comerciales, como ropa, joyas, zapaterías, reparación de calzado y celulares, se observó poco movimiento.

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El director general del Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto López González, informó que la entidad enfrenta una situación climática atípica, con acumulados superiores a los 300 milímetros de lluvia en apenas dos días.

Indicó que los pronósticos prevén precipitaciones de moderadas a muy fuertes durante hasta el próximo viernes.

Mérida mantiene actividad comercial tras suspensión por lluvias; prevén más precipitaciones hasta el viernes. Foto: Especial.

Sin embargo, entre los comerciantes surgieron comentarios sobre esta medida que aplicó el Gobierno del Estado, pues, aunque existe el pronóstico de lluvias fuertes este martes, el clima se mantiene caluroso con 35 grados centígrados y con el cielo medio nublado y por momentos completamente despejado.

dmrr