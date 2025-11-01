Más Información

Adán y Lastra favorecieron a hermano de Bermúdez

Adán y Lastra favorecieron a hermano de Bermúdez

El primer ministro de Canadá dice que pidió perdón a Trump por anuncio contra los aranceles

El primer ministro de Canadá dice que pidió perdón a Trump por anuncio contra los aranceles

¿Cuáles serán los nuevos costos del pasaje en la Ciudad de México?, conócelos aquí

¿Cuáles serán los nuevos costos del pasaje en la Ciudad de México?, conócelos aquí

¿Quién es El Apá y qué tuvo que ver en la muerte de “B-King” y “DJ Regio Clown”?

¿Quién es El Apá y qué tuvo que ver en la muerte de “B-King” y “DJ Regio Clown”?

Chocan 2 aviones en aeropuerto de Nueva York ante escasez de controladores en EU por el cierre de gobierno

Chocan 2 aviones en aeropuerto de Nueva York ante escasez de controladores en EU por el cierre de gobierno

Detienen a seis policías estatales por presuntos nexos con La Barredora

Detienen a seis policías estatales por presuntos nexos con La Barredora

Con lectura de autoras mexicanas, feministas protestan contra visita de Paco Ignacio Taibo II a Chiapas

Con lectura de autoras mexicanas, feministas protestan contra visita de Paco Ignacio Taibo II a Chiapas

“Los tratamos con respeto y cariño para que se vayan en paz”

“Los tratamos con respeto y cariño para que se vayan en paz”

Piden en escuelas que se reconozca a familias diversas

Piden en escuelas que se reconozca a familias diversas

Simón Levy llama a hotel en Lisboa y niega haber estado allí; pide que llamen si quieren verificarlo

Simón Levy llama a hotel en Lisboa y niega haber estado allí; pide que llamen si quieren verificarlo

Gobierno de CDMX aprueba aumento del pasaje de transporte un peso con 50 centavos

Gobierno de CDMX aprueba aumento del pasaje de transporte un peso con 50 centavos

Rescate de 80 niñas y adolescentes de "Casa de las Mercedes" fue en ambas sedes de la institución en alcaldía Cuauhtémoc

Rescate de 80 niñas y adolescentes de "Casa de las Mercedes" fue en ambas sedes de la institución en alcaldía Cuauhtémoc

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo este sábado que pidió perdón al presidente estadounidense, Donald Trump, por un anuncio televisivo contra los aranceles de Estados Unidos que irritó al republicano y le movió a imponer gravámenes adicionales del 10% a Ottawa.

"Pedí disculpas al presidente (Trump), el presidente se sintió ofendido por el anuncio y no es algo que yo hubiera hecho, crear ese anuncio", dijo Carney en una rueda de prensa en la ciudad surcoreana de Gyeongju, que acogió la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El premier canadiense afirmó que su país está dispuesto a reanudar las negociaciones comerciales "cuando los estadounidenses estén listos".

Tensiones entre EU y Canadá

El último roce entre ambos países vecinos tuvo lugar cuando la semana pasada Trump anunció un arancel adicional del 10% a Canadá, en represalia por un anuncio televisivo promovido por el gobierno de la provincia de Ontario que utilizaba declaraciones del expresidente de EU, Ronald Reagan, en contra de los aranceles.

En marzo, la administración Trump impuso aranceles del 25% a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá, que incluyen el acero, aluminio y a varios productos del sector del automóvil.

Canadá está tratando de reducir su dependencia económica de Washington, que absorbe el 75% de sus exportaciones. Carney y el presidente de China, Xi Jinping, se reunieron el viernes para retomar su diálogo económico en los márgenes del APEC.

Trump, que se reunió el jueves con Xi en Busan y partió de vuelta a Washington ese mismo día, llegó a decir que no viajó a Corea del Sur para ver a Canadá y protagonizó una fría interacción con Carney al inicio de una cena de líderes del foro. Luego, no obstante, dijo que tuvieron una "buena conversación".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda