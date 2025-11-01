El primer ministro de Canadá dice que pidió perdón a Trump por anuncio contra los aranceles

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo este sábado que pidió perdón al presidente estadounidense, Donald Trump, por un anuncio televisivo contra los aranceles de Estados Unidos que irritó al republicano y le movió a imponer gravámenes adicionales del 10% a Ottawa.

"Pedí disculpas al presidente (Trump), el presidente se sintió ofendido por el anuncio y no es algo que yo hubiera hecho, crear ese anuncio", dijo Carney en una rueda de prensa en la ciudad surcoreana de Gyeongju, que acogió la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El premier canadiense afirmó que su país está dispuesto a reanudar las negociaciones comerciales "cuando los estadounidenses estén listos".

Tensiones entre EU y Canadá

El último roce entre ambos países vecinos tuvo lugar cuando la semana pasada Trump anunció un arancel adicional del 10% a Canadá, en represalia por un anuncio televisivo promovido por el gobierno de la provincia de Ontario que utilizaba declaraciones del expresidente de EU, Ronald Reagan, en contra de los aranceles.

En marzo, la administración Trump impuso aranceles del 25% a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá, que incluyen el acero, aluminio y a varios productos del sector del automóvil.

Canadá está tratando de reducir su dependencia económica de Washington, que absorbe el 75% de sus exportaciones. Carney y el presidente de China, Xi Jinping, se reunieron el viernes para retomar su diálogo económico en los márgenes del APEC.

Trump, que se reunió el jueves con Xi en Busan y partió de vuelta a Washington ese mismo día, llegó a decir que no viajó a Corea del Sur para ver a Canadá y protagonizó una fría interacción con Carney al inicio de una cena de líderes del foro. Luego, no obstante, dijo que tuvieron una "buena conversación".

mcc