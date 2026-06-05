Tras el sismo de magnitud 5.2, que se registró este viernes 5 de junio con percepción en la CDMX, no se activó la Alerta Sísmica a través de los altavoces del C5, debido a que la distancia al epicentro se localizó a más de 300 kilómetros de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en un comunicado en el que precisó que inmediatamente se entabló comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las alcaldías de la ciudad para descartar cualquier afectación mayor.

De acuerdo al @SSNMexico, se registró un sismo de magnitud 5.2 en el estado de Guerrero con percepción en la Ciudad de México.



La Alerta Sísmica no se activó a través de los altavoces del @C5_CDMX, ya que la distancia al epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de… https://t.co/jDIZXr2Oo3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 5, 2026

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“Cabe señalar que no se activó la Alerta Sísmica a través de los altavoces que opera el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), ya que la distancia al epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0”, puntualizó.

La Alerta Sísmica NO se activó este día porque el epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0 — urzua_venegas (@VenegasUrzua) June 5, 2026

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