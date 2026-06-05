Metrópoli | 05-06-26 | 15:43 | Actualizada | 05-06-26 | 15:43 |

Tras el sismo de , que se registró este viernes 5 de junio con percepción en la CDMX, no se activó la Alerta Sísmica a través de los altavoces del C5, debido a que la distancia al epicentro se localizó a más de 300 kilómetros de la , y no se superó la magnitud 6.0.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (), en un comunicado en el que precisó que inmediatamente se entabló comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las alcaldías de la ciudad para descartar cualquier afectación mayor.

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“Cabe señalar que no se activó la Alerta Sísmica a través de los altavoces que opera el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), ya que la distancia al epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0”, puntualizó.

vr/cr

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