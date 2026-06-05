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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la detención de Suzanne “N”, quien es investigada por su probable participación en el delito de uso de documento falso, luego de que presuntamente habría utilizado documentos con firmas apócrifas para obtener beneficios económicos en perjuicio de una comunicadora.
De acuerdo con las investigaciones, la denuncia fue presentada en junio de 2025, cuando la víctima detectó documentos elaborados en 2019 que contenían firmas atribuidas a ella, pero que aseguró no haber firmado ni autorizado.
Entre los documentos señalados se encuentra un contrato de mutuo con garantía hipotecaria mediante el cual se habría obtenido un préstamo por un millón de pesos, además de un convenio modificatorio y un pagaré por un millón 240 mil pesos, los cuales presuntamente generaban obligaciones económicas y patrimoniales sin el consentimiento de la afectada.
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La Fiscalía detalló que, como parte de las diligencias, se realizaron entrevistas, análisis de documentos y estudios periciales en materia de grafoscopía y documentoscopía para determinar la autenticidad de las firmas.
Con los datos de prueba obtenidos, un juez autorizó una orden de aprehensión contra Suzanne “N”. Agentes de la Policía de Investigación realizaron trabajos de inteligencia, revisión de videograbaciones y seguimiento que permitieron ubicar a la mujer en el estado de Morelos.
En coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos, la imputada fue localizada y detenida el pasado 4 de junio de 2026. Posteriormente fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.
La mujer también enfrenta una causa penal distinta por una investigación relacionada con administración fraudulenta en agravio de la misma víctima.
Según esa indagatoria, iniciada en diciembre de 2024, Suzanne “N” habría recibido recursos económicos vinculados con actividades profesionales de la comunicadora sin su conocimiento ni autorización. Los movimientos involucrados superarían el millón de pesos, destinados presuntamente a un proyecto de comunicación.
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La Fiscalía señaló que en esa investigación se recabaron entrevistas, análisis de comunicaciones e información bancaria, lo que permitió identificar depósitos y movimientos relacionados con los hechos denunciados. Derivado de ello, la mujer fue vinculada a proceso por administración fraudulenta en una causa diferente.
La FGJCDMX indicó que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
La autoridad recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, la persona señalada será considerada inocente mientras no exista una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional competente.
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