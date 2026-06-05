Un hombre señalado como el probable responsable de agredir a un adulto mayor en calles de la colonia La Michoacana, en la alcaldía Venustiano Carranza, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La captura ocurrió luego de que en redes sociales se difundiera un video, el pasado 29 de mayo, donde se observa a un sujeto acercarse a un ciudadano que caminaba por la zona y presuntamente empujarlo sin motivo aparente, provocando que cayera sobre la cinta asfáltica.

Tras la difusión de las imágenes, policías capitalinos realizaron trabajos de investigación, entrevistas con habitantes de la zona y seguimiento mediante cámaras de videovigilancia para ubicar al presunto agresor.

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Durante recorridos en calles de la colonia Janitzio, los oficiales localizaron a un hombre con características similares a las del sujeto captado en el video, quien se encontraba manipulando varias bolsas de plástico.

Al realizarle una revisión preventiva, los policías encontraron en una mochila tipo cangurera 20 bolsitas transparentes con una sustancia con características similares a la marihuana, además de dinero en efectivo.

El detenido, identificado como Héctor, de 45 años de edad, fue trasladado ante el Ministerio Público junto con los objetos asegurados, donde se definirá su situación jurídica y continuará la investigación correspondiente.

La agresión que originó la búsqueda ocurrió en la calle Talabarteros y su esquina con Cieneguilla, en la colonia Michoacana, donde el adulto mayor quedó tendido tras el presunto ataque.

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