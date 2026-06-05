A seis días de la Copa del Mundo 2026, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, encabezó la firma de un decálogo de colaboración con representantes del sector hotelero y restaurantero, para impulsar la imagen de la demarcación y ofrecer una mejor experiencia a los turistas extranjeros y locales durante la justa deportiva.

En el Polyforum Siqueiros, el edil externó su compromiso por parte de la alcaldía para ofrecer al sector privado “todas las garantías” para que en los 45 días que durará el Mundial se plasme y se siente una base que dure “todo el tiempo que sea necesario” en la que empresarios tengan seguridad en sus inversiones, a la vez que los comensales y visitantes se sientan seguros.

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“En Benito Juárez sí tenemos que presumir, sí tenemos que hacer, sí tenemos que enseñarles, que mostrarles. Por eso hoy, más allá de la firma de este decálogo, es un compromiso mucho mayor, porque hoy les estoy pidiendo, obviamente, en esta relación que estamos construyendo de apoyo, obviamente al sector productivo más importante que tenemos y debemos entender: el del servicio, que así puedan ir a cualquier alcaldía, aquí en Benito Juárez garanticemos el orden y la seguridad”, apuntó.

Afirmó que la preparación no es únicamente para unos días del Mundial, sino como una oportunidad para el gobierno, sector privado y vecinos de enviar el mensaje “para que todo mundo” vea a la alcaldía Benito Juárez, y todo lo que tiene.

Presentación del decálogo de colaboración con el sector hotelero-restaurantero y la alcaldía Benito Juárez. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Yo no vengo a decirles que vamos a simular (...) esto es lo que hemos tenido siempre. Hoy tenemos que estar listos para mostrarlo al mundo, y eso es lo que quiero y cuenten conmigo. Este decálogo, más allá de las reglas, leyes que nos rigen, es un llamado, a que todos nos sintamos orgullosos de Benito Juárez, y que el área privada y el área de gobierno estén en comunicación absoluta”, indicó.

Adelantó que en próximos días saldrá en la Gaceta Oficial, un acuerdo en conjunto con el Gobierno de la CDMX, para que estos sectores tengan ciertos accesos y comunidades para que los turistas puedan ver los partidos en pantallas en espacios seguros.

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En su oportunidad, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en la Ciudad de México, Jack Sourasky Olmos, afirmó que el Mundial es una oportunidad “histórica para la ciudad y particularmente para Benito Juárez” para demostrar que cuando gobierno, iniciativa privada y ciudadanía, trabajan juntos pueden ofrecer una experiencia de primer nivel.

“Hoy no estamos firmando un documento, estamos asumiendo una responsabilidad. Esta responsabilidad debe ser una responsabilidad compartida para que Benito Juárez sea un ejemplo de una alcaldía moderna”, dijo.

El decálogo consiste en los siguientes puntos:

Orden y seguridad; la tranquilidad de quien visita es una responsabilidad compartida.

Atención digna y profesional; la hospitalidad es el primer contacto con la ciudad.

Información clara; la información útil y clara evita la incertidumbre.

Respuesta oportuna; ante cualquier necesidad, el tiempo importa.

Cuidar el entorno; el orden, la limpieza y la imagen urbana comunican.

Consumo responsable; el bienestar de las personas está por encima de cualquier interés.

Inclusión y accesibilidad; los espacios deben ser utilizables por todas las personas.

Respeto a la norma; las reglas no son un requisito, son una base de confianza.

Comunicación permanente; la coordinación con la alcaldía permite actuar con información actualizada y tomar mejores decisiones.

Experiencia conjunta; un Mundial no se realiza de forma aislada.

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