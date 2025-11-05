Más Información

Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa de Uruapan, tras asesinato de su esposo, Carlos Manzo; "vengo con el corazón destrozado"

Gilberto Bátiz asume presidencia del Tribunal Electoral; presenta los ejes de su mandato

México y EU revisan acuerdos agrícolas; analizan reapertura de exportaciones de ganado y mejoras aduaneras

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Esto es lo que sabemos de Uriel Rivera, detenido por acosar sexualmente a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Gutiérrez Müller condena acoso contra Sheinbaum; no se olvide que millones la apoyamos, le dice

Norma Piña reaparece en foro de independencia judicial; sobrerrepresentación electoral fue la “tormenta perfecta” al PJ, dice

Impiden a fotógrafos realizar su trabajo en el Senado tras captar por segunda ocasión a Adán Augusto viendo noticias deportivas

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Detienen a menor de edad con tres armas de fuego, un silenciador y varias dosis de posible droga en la colonia Doctores

Separan de sus cargos a titulares de Protección Civil de Sonora y Hermosillo tras explosión e incendio en tienda Waldo's

São Paulo.- El Senado de aprobó este miércoles una exención fiscal para los trabajadores con menores salarios y la creación de un tributo mínimo para los ultrarricos, en la que es una de las mayores victorias legislativas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La medida, que ya pasó por la en octubre, era una de las grandes prioridades del tercer mandato de Lula, quien ahora deberá sancionarla para que entre en vigor a partir del año que viene y antes de las próximas elecciones presidenciales.

La reforma prevé eximir del impuesto sobre la renta a aquellos que ganan hasta cinco mil reales mensuales (unos 930 dólares) y reducírselo a los que cobran hasta siete mil 350 reales (mil 300 dólares), lo que beneficiará a unos 25 millones de brasileños.

El senador Renan Calheiros, responsable del proyecto de ley y aliado de Lula, afirmó durante la discusión que la reforma "corrige una anomalía histórica" en el sistema tributario del país.

"Se trata de hacer valer el principio de progresividad tributaria: quien tiene menos paga menos y quien tiene más, efectivamente, paga más", declaró.

Los senadores rechazaron todas las enmiendas presentadas para no tener que devolver el texto a la Cámara de Diputados, algo contrario al interés del Gobierno de implementar la reforma lo antes posible.

Para compensar la cuantiosa pérdida en la recaudación, la medida establece un gravamen mínimo para los que ganan más de 600 mil reales al año (113 mil dólares) y cuyo máximo llegará al 10% para aquellos con rentas superiores a los 1.2 millones de reales anuales (223 mil dólares).

El impuesto mínimo tendrá en cuenta los dividendos recibidos por las participaciones empresariales, que son la principal fuente de renta de los más ricos.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, ese incremento para las grandes fortunas afectará apenas al 0.13% de los contribuyentes que hoy pagan de media solo 2.54% de impuesto sobre la renta, menos que muchos trabajadores.

La reforma tributaria fue una de las promesas estrella de Lula en la campaña presidencial de 2022, que terminó ganando, y es clave para las aspiraciones del líder progresista para reelegirse en las elecciones de octubre de 2026.

En Brasil, uno de los países más desiguales del mundo, el 1% más rico concentra 27.4% de la renta total, según un reciente estudio elaborado por economistas internacionales con el apoyo del Gobierno.

