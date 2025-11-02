Más Información

Sao Paulo/Ciudad de Panamá. Los gobiernos de Brasil y Panamá externaron este domingo sus condolencias a las familias afectadas por el en una tienda en Hermosillo, en México, que dejó al menos .

Mediante una breve nota, el de Brasil lamentó la tragedia, transmitió sus deseos de "pronta recuperación a los heridos" e hizo extensiva la "solidaridad al pueblo y al gobierno de México".

El siniestro se registró en la tarde del sábado en una tienda Waldo’s ubicada en Hermosillo, Sonora.

Las autoridades confirmaron 23 fallecidos y doce personas hospitalizadas.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Panamá dijo que el gobierno del presidente José Raúl Mulino "se une al dolor de las familias afectadas y del hermano pueblo mexicano, elevando oraciones por el eterno descanso de las víctimas y por la pronta recuperación de los heridos".

El Ministerio reiteró los "lazos de amistad, cooperación y hermandad" entre ambos países.

La fiscalía estatal dijo que por ahora no hay indicios que apunten “a que el incendio haya sido generado de manera intencional”.

