Sao Paulo/Ciudad de Panamá. Los gobiernos de Brasil y Panamá externaron este domingo sus condolencias a las familias afectadas por el incendio en una tienda en Hermosillo, en México, que dejó al menos 23 muertos.

Mediante una breve nota, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil lamentó la tragedia, transmitió sus deseos de "pronta recuperación a los heridos" e hizo extensiva la "solidaridad al pueblo y al gobierno de México".

El siniestro se registró en la tarde del sábado en una tienda Waldo’s ubicada en Hermosillo, Sonora.

Las autoridades confirmaron 23 fallecidos y doce personas hospitalizadas.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Panamá dijo que el gobierno del presidente José Raúl Mulino "se une al dolor de las familias afectadas y del hermano pueblo mexicano, elevando oraciones por el eterno descanso de las víctimas y por la pronta recuperación de los heridos".

El Ministerio reiteró los "lazos de amistad, cooperación y hermandad" entre ambos países.

La fiscalía estatal dijo que por ahora no hay indicios que apunten “a que el incendio haya sido generado de manera intencional”.

dmrr/mgm