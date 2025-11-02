La cadena de tiendas Waldo’s afirmó este domingo que apoyará a las familias de las víctimas de un incendio en una de sus sucursales en Hermosillo, capital del estado de Sonora (norte de México), que dejó 23 personas muertas y decenas de heridas y mostró su disposición para colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

“La familia Waldo’s está profundamente dolida y consternada por los trágicos hechos ocurridos ayer en nuestra sucursal del centro de Hermosillo”, expuso la empresa en un comunicado.

La cadena señaló que ahora no hay “nada más importante” que atender la emergencia y apoyar a las familias de quienes perdieron la vida y a las personas lesionadas.

En un ejercicio de transparencia, la empresa afirmó que mantiene, desde el primer momento, una “estrecha comunicación” con las autoridades y con las familias de las víctimas.

Lee también: México será sede del foro de la cumbre de la APEC en 2028

“Hemos puesto en marcha todos nuestros esfuerzos para apoyar a las familias afectadas y gestionaremos de manera urgente los recursos necesarios”.

Así mismo, la compañía precisó que está colaborando “de manera total y abierta” con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y con todas las autoridades para esclarecer las causas de este terrible suceso.

🔴 Explosión en Hermosillo (1 nov 2025)

Una tragedia sacude el centro: explosión e incendio en tienda Waldo’s (Noriega y Matamoros).

🕒 ~15:00 h

💔 22 muertos (7 menores) y +12 heridos graves.

Causa probable: acumulación de gas o falla eléctrica (descartan atentado).

Tienda… pic.twitter.com/PtLS51WajY — Azteca (@MORRIS80766176) November 2, 2025

“Nuestra prioridad es apoyar a las familias afectadas mientras se esclarecen los hechos”, concluyó el texto.

La postura de Waldo’s se da luego de que en la tarde del sábado una explosión dentro de una tienda ubicada en el centro de Hermosillo provocara un incendio cuando el comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos.

Lee también: OPEP+ aumentará producción de petróleo a partir de diciembre

Gustavo Salas Chávez, titular de la Fiscalía de Sonora, confirmó que en el incendio fallecieron 23 personas, mientras que doce más permanecen hospitalizados y precisó que no existen indicios de que el siniestro haya sido provocado y no descartó ninguna línea de investigación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó las muertes y aseguró que su gobierno envió ayuda a los afectados.

Por su parte, el gobernador del estado, Alfonso Durazo, afirmó que su administración “realizará todas las acciones necesarias” para apoyar a las familias y personas afectadas.

El incendio se enmarca como uno de los más catastróficos a nivel mundial en los últimos años, como los ocurridos en Ycuá Bolaños de Asunción en Paraguay (2004), que dejó 364 muertos; el de Dacca en Bangladesh (2024), que dejó 46 víctimas mortales, y el de un hipermercado en Kut en Bagdad (en julio de pasado) que provocó la muerte de sesenta personas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/mgm