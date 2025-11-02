Más Información

Ciudad de México. México será la sede la cumbre del (APEC) en 2028, anunció este domingo el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, al término de la reunión celebrada esta semana en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

“Nos llevamos la sede del 2028, será la sede de APEC después de muchos años. Esto nos va a permitir ser un puente entre las Américas y Asia. Toda la cuenca del Pacífico estará, en 2028, en México”, afirmó Ebrard en un comunicado.

El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico () congrega a veintiún economías de dicha cuenca, entre ellas China y Estados Unidos, y en conjunto representan más del 60 % del global y alrededor de la mitad del comercio orbital.

